La Fundación Plácido Castro funda un seminario de traducción

La Fundación Plácido Castro celebra este sábado su I Seminario Permanente de Tradución en el que se trabajará en el par francés-gallego de la mano de las ganadoras de la edición de 2023 de su premio, Tamara Andrés y Oriana Méndez, por su trabajo con «As iluminacións», del francés Arthur Rimbaud. Además, habrá una charla abierta al público general con las autoras y la traductora Béatrice Pépin.

El programa se desarrollará en la Casa da Calzada, de 9.45 a 19.30 horas, incluyendo una ruta por lugares de Cambados vinculados al galeguista, escritor y traductor, entre otras muchas facetas de Castro.

El propósito de la fundación es que este nuevo programa se desarrolle todos los años, invitando a los ganadores de turno de cada edición de su premio de traducción de obras universales al gallego.

Cabe recordar que el pasado septiembre se entregó el galardón de la edición número 23. Fue a Isabel Soto por su trabajo con «A herdanza Ferramonti», una obra de Gaetano Carlo Chelli.

El jurado lo calificó como «magnífico» y destacó la «excelencia» de su traducción por, entre otros motivos, recrear el registro cuidado del gallego de la época, por una selección léxica y sintáctica adecuada, por una interesante recuperación de léxico y una fraseología que tiene al gallego en su núcleo fundamental y que enriquece el texto.