Emerxencias retira una plancha metálica del centro de salud de San Roque
El Servicio Municipal de Emerxencias se desplazó sobre las 14 horas de ayer al centro de salud de Vilagarcía, debido al desprendimiento parcial de una de las planchas metálicas de la fachada principal del edificio. Cuando los efectivos de Emerxencias comprobaron que la pieza podía desprenderse, debido a las ráfagas de viento, optaron por subir a la cubierta. Pero no pudieron hacerlo desde la autoescalera, por lo que realizaron un descenso mediante cuerdas y material de trabajos en altura, anclados al camión autoescalera.
