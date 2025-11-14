El Concello reorganiza la circulación en las calles Chasán y Lagartiño
El objetivo es optimizar la circulación en el área norte de A Illa
El Concello de A Illa, a través de la Policía Local, implementará una serie de cambios en el sentido de la circulación en el área norte de A Illa con el objetivo de optimizar el flujo de vehículos y garantizar la seguridad de los peatones. Esos cambios, afectarán fundamentalmente a las calles Lagartiño y Chasán, con nuevos sentidos únicos.
La primera de ellas tendrá sentido único ascendente para el tráfico que se dirige desde la rotonda del colegio hacia la de O Aguiúncho, mientras que Chasán se adoptará como el eje de sentido único descendente, facilitando el descenso del tráfico y la conexión hacia la rotonda de Aguiúncho y la salida de la zona costera.
Desde la Policía Local de A Illa advierten que «los conductores deberán prestar especial atención a la nueva señalización de Stop y a los tramos con circulación prohibida que impiden los accesos en sentido contrario al establecido». Los agentes y el Concello solicitan la máxima colaboración ciudadana para la «correcta adaptación a estas modificaciones, ya que es crucial respetar la nueva señalización para asegurar la fluidez del tráfico y evitar accidentes».
La nueva reorganización, que se suma a la zona residencial y al establecimiento de dirección única en la calle del cementerio, comenzará a aplicarse el próximo lunes en las dos calles afectadas.
