El Cineclub Ádega se adentra en otras latitudes
Vilagarcía
Para los dos últimos meses del año, el Cineclub Ádega presenta cuatro propuestas muy diferentes que se adentrarán en cuatro países diferentes y otras tantas lenguas, temáticas y estilos. La primera de la películas que proyectarán será hoy en el Salón García, a partir de las 20.30 horas, y será «Memorias de un caracol, escrito y dirigido por Adam Elliott.
Para el viernes 21, se hará una colaboración con el CIM de Vilagarcía en el contexto del Día Contra la violencia con la proyección del filme «Soy Nevenka, de Íciar Bollaín. En diciembre se proyectarán Anselm y Kneecap el 12 y el 19 respectivamente.
