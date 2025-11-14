Centollo y vino de La Rioja para animar O Grove en temporada baja

Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) defendió en Bodegas Riojanas (Ayuntamiento de Cenicero) la calidad y relevancia del afamado Centolo do Grove; una marca de calidad y diferenciación creada hace años por la cofradía de pescadores San Martiño que contribuye a generar importantes ingresos tanto entre la flota como en la hostelería local.

Lo hizo en el transcurso de la presentación de las jornadas de exaltación del rey de los mariscos, con las que se pretende promocionar el producto en el exterior y generar riqueza en la localidad a partir de la desestacionalización turística.

Fue un acto que estuvo capitaneado por el presidente de la asociación empresarial, José Besada, y el alcalde meco, José Cacabelos, en el que se dieron cita un centenar de personas.

Entre ellas, el primer edil de Cenicero, Eduardo del Campo, representantes de entidades empresariales riojanas como la Cámara de Comercio y la Asociación de Hostelería y reconocidos profesionales de la restauración, como Carlos Echapresto, del restaurante con «estrella Michelin» Venta de Moncalvillo, y Ventura Rodríguez, del restaurante Delicatto.

Este maridaje entre vino de La Rioja y centollo de O Grove comenzó en los salones de la bodega antes citada, donde se explicó que, debido a las vedas, el preciado crustáceo no puede estar presente en la afamada Festa do Marisco.

Y de ahí que desde hace más de dos décadas se celebre la Festa da Centola de Emgrobes, a modo de jornadas gastronómicas en las que se ofrece la posibilidad de saborear este producto en diferentes negocios colaboradores y se organizan actividades complementarias.

Todo ello entre el 27 de este mes y el 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, aunque desde la apertura de la veda el pasado domingo, los restaurantes ya ofrecen centollo en sus cartas.

La presentación desplegada en La Rioja incluyó la exhibición del cartel y el programa oficial del evento, completándose el encuentro con un acto de confraternidad entre la Cofradía del Vino de La Rioja y la Cofradía do Centolo Larpeiro, uno de los pilares de la promoción del centollo dentro y fuera de Galicia.

Un hermanamiento que sirvió para nombrar a José Besada, presidente de Emgrobes, Cofrade de Mérito del Vino Rioja, lo cual «simboliza la unión entre ambas tradiciones gastronómicas».

El alcalde de O Grove da explicaciones sobre las características y propiedades del centollo. / FdV

Fue por todo ello que la presentación de las jornadas del centollo se convirtió en «un impulso para estrechar los vínculos entre los municipios de O Grove y Cenicero, así como entre Galicia y La Rioja, dos comunidades que comparten el objetivo de promocionar su gastronomía, sus paisajes y sus productos emblemáticos, consolidando un maridaje perfecto entre el centollo gallego y los vinos riojanos».

Desde hace años

Emgrobes destaca que lleva años promocionando las jornadas del centollo por diferentes puntos de España, como León, Oviedo, Valladolid o Madrid. Este año fue el turno de La Rioja, como el día 20 lo será de Lugo.

Con este tipo de acciones se quiere invitar a ciudadanos de toda España a visitar O Grove durante la Festa da Centola, tanto para saborearla como para «descubrir un destino rodeado de mar, playas, naturaleza y una cocina de calidad excepcional».

La patronal aprovecha para agradecer la colaboración desinteresada de Bodegas Riojanas, que «permitió celebrar una velada excepcional» en la que se degustó centollo de O Grove acompañado de vinos de la propia bodega.