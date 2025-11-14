Cambados supera las 50 toneladas de volandeira en solo ocho días
La lonja de Tragove está marcando registros diarios históricos
El buen comportamiento del pectínido hace que cada vez descarguen más barcos de Rianxo
Alcanza los 22,4 euros por kilo, 6 euros más que el mejor precio máximo pagado en las dos últimas décadas
Capeando tanto el temporal como la evolución de las biotoxinas marinas, que ya obligaron a cerrar varias zonas destinadas a la pesca de volandeira, la lonja de Cambados firma uno de los mejores arranques de temporada que se recuerdan para este pectínido.
Tanto es así que desde que comenzó la temporada, el pasado día 3, en solo ocho jornadas de trabajo real la lonja de contratación de Tragove subastó más de 50.000 kilos de este producto, que muchos confunden con la zamburiña, que otros cambian por vieira del Pacífico y que es uno de los mariscos más demandados en esta época del año por el sector restaurador.
El buen momento que atraviesa hace que se estén marcando registros diarios que solo pueden tildarse de históricos, pues llegan a despacharse casi siete toneladas en una sola tarde, como sucedió ayer.
"Se come" a Rianxo
Esto se debe tanto a las buenas capturas realizadas por la flota cambadesa como al hecho de que cada vez sean más las embarcaciones del puerto de Rianxo que deciden cambiar de orilla para descargar y vender sus volandeiras en Tragove, aprovechando que este pectínido tiene en Arousa Sur (O Salnés) más salida y que alcanza mejores precios que en Arousa Norte (Barbanza).
Es algo parecido a lo que ocurre con el centollo en la lonja de O Grove, en la que descargan pescadores de otros puertos para tratar de aprovechar las excelentes cotizaciones del crustáceo en la villa meca.
Así las cosas, la campaña de la volandeira arrancaba el día 3 con 5.854 kilos subastados en Cambados, para subir hasta 5.957 en la jornada siguiente y, desde entonces, no bajar ya de las seis toneladas.
Desde el día 5 hasta el jueves pasado el volumen subastado osciló siempre entre los 6.051 y los 6.979 kilogramos, marcándose un precio máximo de 22,4 euros por kilogramo.
Cabe recordar que Tragove comercializó el 52% del total de volandeira vendido en los puertos gallegos durante las dos últimas décadas.
En ese período marcó un precio máximo de 16,30 euros el kilo, que era también el más alto de la comunidad desde el año 2005 hasta que ayer se superaron los 22 euros, como se decía antes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove