Una calle para «plantar patatas» en Cambados
Los vecinos se quejan de la mala hierba que crece en Infantas
La Rúa Infantas de Cambados vuelve a estar en boca de todos por la vegetación que está tomando el adoquinado, dándole un aspecto criticado por vecinos y comerciantes.
El verdín en el encuentro entre la calzada y las losas que actúan de acera no es nada nuevo, ya se ha visto otras veces por estas fechas, pero la situación está siendo diferente. La vegetación está creciendo y ya tiene porte de hierba, pero además, empieza a extenderse, cubriendo ya tramos considerables.
Las quejas llegan por lo que se considera una falta de mantenimiento: «Un poco más de tierra y hierba y ya podemos plantar patatas», lamentaba una vecina en las redes sociales. Puede haber ayudado que ahora pasan menos coches porque desde hace unos meses se controla más estrictamente la prohibición de circular, excepto para residentes y servicios, que no se estaba cumpliendo.
El Concello tomó esta y otras medidas para llegar a una peatonalización total que recibió duras críticas y reclamaciones vecinales de tomar más medidas que retirar los pivotes y mover las zonas de carga y descarga.
