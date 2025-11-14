El bloqueo de la obra de la casa Jaureguízar obliga al Concello a devolver 220.000 euros

El Ayuntamiento de Vilagarcía devolverá en breve a la Xunta de Galicia 110.500 euros de un préstamo que tenía aprobado para rehabilitar la Casa Jaureguízar, por no haber empezado todavía las obras. La administración local le echa la culpa a la Dirección Xeral de Patrimonio -también dependiente de la Xunta-, pues en febrero pasado el Ayuntamiento remitió un proyecto para declarar el edificio en ruina técnica y, diez meses después, Patrimonio aún no ha respondido.

La Casa Jaureguízar perteneció a una empresa vinculada al narco isleño Marcial Dorado, y el Ayuntamiento de Vilagarcía se la compró al Plan Nacional sobre Drogas antes de que esta entidad la sacase a subasta. La intención del gobierno local es crear en el inmueble un centro para mayores, pero antes de hacer nada necesita el visto bueno de Patrimonio. Y es en esa fase donde, por un motivo u otro, el proyecto ha quedado bloqueado.

En diciembre de 2023, el Ayuntamiento arousano y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) firmaron un convenio para que Vilagarcía pudiese acceder al Fondo de Cooperación destinado a actuaciones de conservación y rehabilitación del patrimonio histórico. De este modo, el Concello accedía a un préstamo de 884.000 euros, sin intereses.

Sin embargo, la operación estaba condicionada al inicio de las obras, y como el proyecto está paralizado en los despachos, el Concello ya se ha visto obligado a devolver dos anualidades del préstamo, las correspondientes a 2024 y 2025. Entre ambas, Ravella ha reintegrado a la Xunta 220.000 euros, lo que supone una cuarta parte del montante total del préstamo.

El Ayuntamiento arousano ha cargado con dureza contra Patrimonio, pues el proyecto está en sus manos desde hace año y medio. Y llevan desde febrero sin responder a la solicitud de declaración de ruina técnica. «Si tienen mucho trabajo, que contraten más técnicos o que deleguen sus competencias, ni los Concellos ni los particulares podemos seguir así», aseveró la portavoz del ejecutivo socialista, Tania García. Precisamente, la devolución de la anualidad correspondiente a este año (110.500 euros) fue aprobada en una reciente junta de gobierno.

En la administración local están muy molestos con Patrimonio. El Ayuntamiento argumenta que este departamento de la Xunta «puso obstáculos desde el principio». De hecho, a la primera solicitud que se le envió desde Vilagarcía, Patrimonio contestó pidiendo un estudio de patologías de los materiales. Ravella lo remitió, pero en mayo de 2024, la Dirección Xeral denegó el derribo del interior del edificio y obligó al Concello a mantener la fachada principal. En agosto de ese mismo año, el Concello se reunió con Patrimonio para tratar de buscar una solución, y se pactó que Ravella presentase un informe de ruina técnica de la casa. Dicho informe fue entregado el 13 de febrero de este año, pero desde entonces Patrimonio no avanzó en la tramitación.

Así las cosas, Vilagarcía ha tenido que devolver la segunda anualidad del préstamo. Tania García ha advertido de que, «cuando por fin se desbloquee el proyecto tendremos que buscar la financiación a la que tuvimos de renunciar por la falta de diligencia de la misma administración que la concede». El Concello está pendiente de los informes de Patrimonio para otras dos actuaciones menos complejas, como son la humanización de Vicente Risco o la instalación en la Plaza de la Independencia del escudo de los López Ballesteros.