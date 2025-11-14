El bloqueo de la obra de la casa Jaureguízar obliga al Concello a devolver 220.000 euros
El Ayuntamiento echa la culpa a Patrimonio, por la tardanza en resolver el expediente de ruina técnica
La Xunta concedió a Vilagarcía un préstamo de 884.000 euros, pero Ravella ya ha tenido que renunciar a una cuarta parte del dinero
El Ayuntamiento de Vilagarcía devolverá en breve a la Xunta de Galicia 110.500 euros de un préstamo que tenía aprobado para rehabilitar la Casa Jaureguízar, por no haber empezado todavía las obras. La administración local le echa la culpa a la Dirección Xeral de Patrimonio -también dependiente de la Xunta-, pues en febrero pasado el Ayuntamiento remitió un proyecto para declarar el edificio en ruina técnica y, diez meses después, Patrimonio aún no ha respondido.
La Casa Jaureguízar perteneció a una empresa vinculada al narco isleño Marcial Dorado, y el Ayuntamiento de Vilagarcía se la compró al Plan Nacional sobre Drogas antes de que esta entidad la sacase a subasta. La intención del gobierno local es crear en el inmueble un centro para mayores, pero antes de hacer nada necesita el visto bueno de Patrimonio. Y es en esa fase donde, por un motivo u otro, el proyecto ha quedado bloqueado.
En diciembre de 2023, el Ayuntamiento arousano y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) firmaron un convenio para que Vilagarcía pudiese acceder al Fondo de Cooperación destinado a actuaciones de conservación y rehabilitación del patrimonio histórico. De este modo, el Concello accedía a un préstamo de 884.000 euros, sin intereses.
Sin embargo, la operación estaba condicionada al inicio de las obras, y como el proyecto está paralizado en los despachos, el Concello ya se ha visto obligado a devolver dos anualidades del préstamo, las correspondientes a 2024 y 2025. Entre ambas, Ravella ha reintegrado a la Xunta 220.000 euros, lo que supone una cuarta parte del montante total del préstamo.
El Ayuntamiento arousano ha cargado con dureza contra Patrimonio, pues el proyecto está en sus manos desde hace año y medio. Y llevan desde febrero sin responder a la solicitud de declaración de ruina técnica. «Si tienen mucho trabajo, que contraten más técnicos o que deleguen sus competencias, ni los Concellos ni los particulares podemos seguir así», aseveró la portavoz del ejecutivo socialista, Tania García. Precisamente, la devolución de la anualidad correspondiente a este año (110.500 euros) fue aprobada en una reciente junta de gobierno.
En la administración local están muy molestos con Patrimonio. El Ayuntamiento argumenta que este departamento de la Xunta «puso obstáculos desde el principio». De hecho, a la primera solicitud que se le envió desde Vilagarcía, Patrimonio contestó pidiendo un estudio de patologías de los materiales. Ravella lo remitió, pero en mayo de 2024, la Dirección Xeral denegó el derribo del interior del edificio y obligó al Concello a mantener la fachada principal. En agosto de ese mismo año, el Concello se reunió con Patrimonio para tratar de buscar una solución, y se pactó que Ravella presentase un informe de ruina técnica de la casa. Dicho informe fue entregado el 13 de febrero de este año, pero desde entonces Patrimonio no avanzó en la tramitación.
Así las cosas, Vilagarcía ha tenido que devolver la segunda anualidad del préstamo. Tania García ha advertido de que, «cuando por fin se desbloquee el proyecto tendremos que buscar la financiación a la que tuvimos de renunciar por la falta de diligencia de la misma administración que la concede». El Concello está pendiente de los informes de Patrimonio para otras dos actuaciones menos complejas, como son la humanización de Vicente Risco o la instalación en la Plaza de la Independencia del escudo de los López Ballesteros.
Clara Campoamor abre hoy, pero sin acto de inauguración
La calle Clara Campoamor reabre hoy en su totalidad, tras permanecer en obras desde mediados de marzo. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió ayer aplazar hasta el lunes próximo el acto oficial de inauguración, debido a la previsión de lluvias para hoy. En cualquier caso, la firma del acta de recepción de la obra será sobre las 10 de la mañana, y a partir de ese momento la calle podrá abrirse en su totalidad a los viandantes.Precisamente, el paso de la borrasca Claudia, el pasado martes por la noche, se saldó con inundaciones en esta calle, pese a que el municipio aseguró en su momento que se habían tomado medidas técnicas para prevenir estos episodios. Los partidos de la oposición han cargado contra el gobierno municipal.La portavoz del Partido Popular, Ana Granja, advirtió que, «no es normal que una calle recién renovada sufra problemas de inundaciones. Y lo peor es que se inunda más que antes». El PP avisa de que, «el agua de la lluvia que transcurre por Arzobispo Lago y la Plaza de Galicia termina en Clara Campoamor, cuya cota es más baja, provocando bolsas de agua que afectan a los negocios». Por extensión, añade el PP, «la inundación en Clara Campoamor provoca que no se pueda evacuar el agua de A Baldosa».Ana Granja considera que la situación obedece a una mala gestión del gobierno socialista, y recuerda que la obra costó más de 660.000 euros, tras un sobrecoste de 110.000 para corregir el trazado de pluviales y colocar un tubo de mayor sección.Juan Fajardo, de Esquerda Unida, cree a su vez que, «la reforma de Clara Campoamor es solo fachada». «Es una chapuza estética que no resuelve ningún problema», añade. «La excusa del gobierno local no se sostiene, ni llovió tanto, ni la marea era tan alta». Para Fajardo, lo que necesita Vilagarcía no son calles bonitas sino obras para evitar inundaciones. El BNG, finalmente, ha solicitado al Concello un plan periódico de limpieza de los sumideros, «por lo menos al terminar el verano» y cuando haya avisos de la llegada de borrascas importantes.
