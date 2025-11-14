Las biotoxinas cierran todas las bateas de la ría de Vigo

El episodio tóxico otoñal ha provocado el cierre de los polígonos Redondela C y Redondela B, en la ría de Vigo, además de los arousanos Pobra B, Pobra C, Pobra D y Pobra E.2.

Esto quiere decir que absolutamente todas las bateas de la ría viguesa están ya inoperativas, como lo estaban todas la fondeadas en la de Pontevedra.

En la de Arousa, que con 2.300 de los 3.300 viveros flotantes existentes en la comunidad es la más productiva, ya solo quedan media docena de polígonos aptos para la extracción.

Se confirma así el bloqueo al que se ve sometida la producción de mejillón gallego, de la que ya daba cuenta FARO DE VIGO hace días.

Son un total de 43 los polígonos que permanecen cerrados a causa de la proliferación de biotoxinas del género lipofílico, causantes de la conocida como toxina diarreica (DSP).

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Junto a los seis aún abiertos –de momento– en aguas de Arousa hay que citar los dos de Sada, que agrupan un centenar de bateas en la ría de Ares-Betanzos, la única que hasta la fecha ha permanecido completamente al margen de este nuevo episodio tóxico.

Cabe incidir en que además de afectar al mejillón, bloqueando la campaña de Italia y de industria, las biotoxinas siguen extendiéndose por los bancos marisqueros.

Tanto es así que en la ría viguesa solo permanece abierta para la extracción de infaunales la Zona III, mientras que en la pontevedresa siguen operativas la IV.1, la IV.2 y la Zona V.

Malas expectativas

Las previsiones no son buenas, ya que siguen entrando en las rías importantes cantidades de fitoplancton portador de biotoxinas.

Manuel Méndez

En uno de los últimos informes del Intecmar sobre identificación y cuantificación de toxicidad en agua de mar se aprecia un «incremento significativo» de dinoflagelados en diferentes estaciones oceanográficas. Entre ellas, las arousanas de Boca da Ría, Cabío, Xidoiros, Vilanova, Vilagarcía, O Grove y Meloxo.

Lo mismo sucede en las pontevedresas de Combarro, Bueu, Raxó, Tambo, Cabalo de Bueu y Festiñazo.

En el informe del centro que dirige Covadonga Salgado referido a las estaciones costeras, emitido ayer, se confirma el «incremento significativo» de los dinoflagelados causantes de la DSP en la de Merexo (Camariñas), así como un descenso en la de Barallobre, mientras se mantienen sin cambios las estaciones de Anllóns, Cariño y Prioriño.