Augas de Galicia resuelve tres vertidos en Vilagarcía

Augas de Galicia contribuyó a la eliminación de tres puntos de vertido de aguas residuales municipales en el núcleo urbano de Vilagarcía, que afectaban al río de O Con cerca de su desembocadura. El personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) detectó dos de estos incidentes durante los trabajos rutinarios realizados en este municipio en el marco de la campaña de inspección de la red fluvial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, y el tercero tras recibir un aviso del servicio de emergencias 112.

Los dos primeros episodios consistieron en fugas de aguas residuales de la red de alcantarillado municipal al arroyo de Santa Mariña, justo en su confluencia con el río Con. El tercer punto, que vertía a O Con bajo la calle Valle Inclán, se originó por una deficiencia en la impulsión de la infraestructura de alcantarillado municipal enterrada bajo dicha calle. Los tres incidentes fueron notificados al Ayuntamiento para que adoptara las medidas pertinentes y corrigiera estas irregularidades en el dominio hidráulico público.

En una inspección posterior de la zona, técnicos de Augas de Galicia verificaron la corrección de los tres puntos de descarga. Los que desembocaban en el Santa Mariña fueron eliminados una vez que el Ayuntamiento solucionó una obstrucción existente en la red de alcantarillado municipal. En el caso de la incidencia en Valle Inclán, el Ayuntamiento la reparó reforzando la tubería enterrada bajo la acera, lo que puso fin a los vertidos.