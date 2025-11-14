Arranca la remodelación del CEIP A Lomba para «recuperar la normalidad»

Las obras de reparación de la fachada del CEIP A Lomba por fin han comenzado. En la mañana de ayer, operarios de la empresa adjudicataria iniciaron los trabajos con una plataforma elevadora, aplicando agua a presión sobre el paramento exterior para retirar todo el material suelto o que pueda desprenderse. Esta primera fase de saneo se realizará alrededor de todo el edificio antes de abordar propiamente las labores de reparación.

El arranque de la intervención llega después de varios días de retraso provocados por el temporal de lluvia y viento. La Consellería de Educación había explicado que el personal técnico de la empresa ya se había desplazado al centro y que la previsión era comenzar la actuación urgente en cuanto mejorasen las condiciones meteorológicas, algo que finalmente ha sucedido.

La actuación tiene su origen en los desprendimientos registrados en una de las fachadas durante el puente festivo de Todos los Santos. Aquellos incidentes, sucedidos en un día no lectivo, encendieron las alarmas en la comunidad educativa y obligaron a tomar decisiones rápidas: desde entonces, los niños de Infantil acceden al colegio por una puerta diferente a la habitual y se ha prohibido la salida de los escolares al patio en los recreos, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo mientras no se garantice la seguridad del entorno.

En un primer momento, surgieron dudas sobre qué administración debía asumir la obra. La Xunta sostenía que los trabajos correspondían al Concello de Vilagarcía, pero el informe del arquitecto municipal concluyó lo contrario: la responsabilidad recaía en la Consellería de Educación. A raíz de ese dictamen, la administración autonómica asumió en su totalidad la intervención, desbloqueando así la situación y permitiendo la contratación urgente de la empresa encargada de las obras.

La plataforma elevadora durante el inicio de los trabajos. | Iñaki Abella

Los trabajos los ejecuta la misma constructora que está llevando a cabo la ampliación del CEIP Arealonga, situado justo al lado de A Lomba, lo que ha facilitado la coordinación y el traslado de medios técnicos y humanos. La previsión es la de empezar por la esquina afectada por los desprendimientos y, a partir de ahí, ir rodeando la totalidad del edificio para comprobar el estado de la fachada e ir actuando sobre posibles puntos de riesgo.

El procedimiento en marcha combinará una limpieza profunda y selectiva, mediante agua a presión y revisión visual desde la plataforma elevadora, con posteriores reparaciones sobre las zonas que presentan un alto grado de deterioro. Solo tras ese análisis previo será posible determinar el alcance real de la actuación y fijar plazos más concretos.

Mientras tanto, el día a día en el colegio continúa adaptado a las restricciones. El alumnado sigue sin poder utilizar el patio en los recreos y se mantienen medidas de seguridad adicionales en los accesos y en los espacios próximos a la fachada afectada.

Pese a las incomodidades, toda la comunidad educativa espera que la intervención avance al ritmo más rápido posible y que el resultado final, no solo resuelva los desprendimientos, sino que también mejore de forma integral la seguridad del edificio para recuperar la normalidad escolar.