La Anpa de Rubiáns exige una reunión urgente con Educación por el transporte
La falta de acuerdo sobre los autobuses condiciona el horario que se quiere
La Anpa Casanova del CEIP de Rubiáns ha solicitado una reunión urgente con la Consellería de Educación para aclarar el conflicto generado en torno al horario del centro y el transporte escolar. Las familias se declaran «ignoradas, ninguneadas, maltratadas y estafadas» después de referirse a que, según el jefe territorial de Educación, la única solución pasa porque todos los centros de Vilagarcía cambien sus horarios para que Mobilidade pueda modificar el de Rubiáns.
La asociación, que se pregunta «¿para que valen los tres autobuses a mayores?», denuncia mensajes contradictorios por parte de la Xunta, al haberles asegurado en reuniones previas que no se tocarían los horarios de otros colegios y que solo se estudiaría la llegada del alumnado al centro. Critican además la falta de respuesta a sus peticiones de reunión y la ausencia de interlocución directa con Educación.
Desde la Anpa Casanova recuerdan que los horarios escolares son competencia de la Consellería y de los centros, y que en Rubiáns existe uno aprobado por el Consello Escolar «que no se está respetando». Rechazan que la organización del tiempo lectivo dependa de Mobilidade o de una empresa privada y consideran «indignante» que una situación «fácil de resolver» siga enquistada. Por ello han presentado un escrito exigiendo una reunión urgente, una rectificación del delegado territorial de Educación y una solución final a la Xunta.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove