La Anpa de Rubiáns exige una reunión urgente con Educación por el transporte

La Anpa Casanova del CEIP de Rubiáns ha solicitado una reunión urgente con la Consellería de Educación para aclarar el conflicto generado en torno al horario del centro y el transporte escolar. Las familias se declaran «ignoradas, ninguneadas, maltratadas y estafadas» después de referirse a que, según el jefe territorial de Educación, la única solución pasa porque todos los centros de Vilagarcía cambien sus horarios para que Mobilidade pueda modificar el de Rubiáns.

La asociación, que se pregunta «¿para que valen los tres autobuses a mayores?», denuncia mensajes contradictorios por parte de la Xunta, al haberles asegurado en reuniones previas que no se tocarían los horarios de otros colegios y que solo se estudiaría la llegada del alumnado al centro. Critican además la falta de respuesta a sus peticiones de reunión y la ausencia de interlocución directa con Educación.

Desde la Anpa Casanova recuerdan que los horarios escolares son competencia de la Consellería y de los centros, y que en Rubiáns existe uno aprobado por el Consello Escolar «que no se está respetando». Rechazan que la organización del tiempo lectivo dependa de Mobilidade o de una empresa privada y consideran «indignante» que una situación «fácil de resolver» siga enquistada. Por ello han presentado un escrito exigiendo una reunión urgente, una rectificación del delegado territorial de Educación y una solución final a la Xunta.