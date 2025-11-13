Vilanova quiere implementar un mayor uso del contenedor marrón entre los vecinos
Cuenta con una guía para explicar su uso que entregará a todo aquel que esté interesado | Se trata de seguir sumando nuevos usuarios al reciclaje
La implantación del contenedor marrón en Vilanova continúa dando pasos firmes para su uso por parte de los vecinos. El Concello ha puesto en marcha una campaña para animar a la participación ciudadana bajo el epígrafe «Súmate! Recicla materia orgánica»». En esta campaña, se busca a familias y personas concienciadas que quieran participar y contribuir a un futuro más sostenible, recordando que el contenedor marrón ya se encuentra en las calles de Vilanova y muy próximo a las viviendas.
También informan de que existe una guía explicativa sobre como es su uso y que tipo de residuos se pueden arrojar en su interior. Además, recuerdan que la llave para poder acceder al contenedor se puede recoger en la Casa Museo Valle-Inclán. El objetivo de esta iniciativa es mejorar el reciclaje en el municipio y reducir el número de toneladas de residuos que se remiten a Sogama, lo que permitirá un importante ahorro en el coste del servicio que tiene que abonar Vilanova.
El Concello está dando pasos en mejorar el reciclaje de residuos no solo con la implantación de este contenedor, sino también a la hora de abrir las instalaciones del punto limpio, que está muy próximo a activarse, para recoger residuos que necesitan un tratamiento especial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove
- El centollo legal ya está en casa