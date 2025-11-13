Vilanova quiere implementar un mayor uso del contenedor marrón entre los vecinos

La implantación del contenedor marrón en Vilanova continúa dando pasos firmes para su uso por parte de los vecinos. El Concello ha puesto en marcha una campaña para animar a la participación ciudadana bajo el epígrafe «Súmate! Recicla materia orgánica»». En esta campaña, se busca a familias y personas concienciadas que quieran participar y contribuir a un futuro más sostenible, recordando que el contenedor marrón ya se encuentra en las calles de Vilanova y muy próximo a las viviendas.

También informan de que existe una guía explicativa sobre como es su uso y que tipo de residuos se pueden arrojar en su interior. Además, recuerdan que la llave para poder acceder al contenedor se puede recoger en la Casa Museo Valle-Inclán. El objetivo de esta iniciativa es mejorar el reciclaje en el municipio y reducir el número de toneladas de residuos que se remiten a Sogama, lo que permitirá un importante ahorro en el coste del servicio que tiene que abonar Vilanova.

El Concello está dando pasos en mejorar el reciclaje de residuos no solo con la implantación de este contenedor, sino también a la hora de abrir las instalaciones del punto limpio, que está muy próximo a activarse, para recoger residuos que necesitan un tratamiento especial.