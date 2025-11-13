Vilagarcía y la USC celebrarán más cursos para mayores de 50 años
REDACCIÓN
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, entregó ayer los diplomas de la quinta edición de los «Camiños de coñecemento» a los 54 graduados, todos ellos mayores de 50 años. El acto, celebrado en el salón de plenos, sirvió para poner el colofón a un curso que se desarrolló durante el pasado mes de mayo en colaboración con la Universidade de Santiago.
En esta edición, las materias impartidas fueron historia de la fotografía, el origen del culto jacobeo, y las especies arbóreas del entorno. A mayores, los alumnos y sus profesores realizaron salidas didácticas, como a Padrón o al parque Enrique Valdés Bermejo.
Alberto Varela avanzó que Vilagarcía seguirá colaborando con este programa universitario, «porque es mucho más que unas clases o unos seminarios: es un espacio de encuentro, ilusión y crecimiento personal. Creemos en una ciudad que aprende»
