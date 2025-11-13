El temporal retrasa el arreglo del CEIP A Lomba

El temporal de los últimos días ha retrasado el inicio de las obras en el colegio A Lomba (Vilagarcía), tras los desprendimientos que se produjeron a finales de octubre en una de sus fachadas. La Consellería de Educación apuntó a FARO, en un escueto correo, que «la empresa que se va a encargar de esta actuación urgente ya estuvo en el centro», y que «la previsión era que (las obras) comenzasen, pero dadas las condiciones meteorológicas, no pudieron». «En cuanto mejore el tiempo, empezarán», añade la Consellería.

El colegio A Lomba sufrió desprendimientos en una de sus fachadas durante el puente festivo de Todos los Santos. Desde entonces, los niños de Infantil entran por una puerta diferente, y se ha prohibido la salida de los escolares al patio en los recreos. En un primer momento, la Xunta de Galicia sostenía que las obras tenía que hacerlas el Concello, pero el informe del arquitecto municipal apuntaba lo contrario y, finalmente, serán asumidas en su totalidad por la Consellería de Educación.

Las obras va a acometerlas la misma empresa que se está encargando de la ampliación del colegio Arealonga, situado justo al lado del de A Lomba. El personal técnico de la empresa ya estuvo en el este último centro el martes por la tarde, pero se descartó montar los andamios o trasladar la grúa hasta que el paso de la borrasca Claudia.

La previsión de la empresa es arreglar primero la esquina en la que se produjeron los desprendimientos de finales de octubre y, desde ahí, ir rodeando la totalidad del edificio para determinar si existen otros puntos en mal estado. Por ello, y a falta de ese examen, no se atreven a dar plazos.

En cualquier caso, la comunidad educativa de A Lomba confía en que los trabajos se realicen a la mayor brevedad posible, para que los niños puedan retomar su actividad normal en el patio.

El consejo escolar extraordinario de la semana pasada acordó suspender las salidas al recinto, para evitar el riesgo de la caída de nuevos elementos cuando los niños estén en el exterior, y se ha retrasado 10 minutos la apertura de las puertas del patio, para tratar de que los niños se dirijan directamente al interior del centro y no se queden esperando fuera.