O Salnés crea más zonas con wifi gratis

La Mancomunidade do Salnés va a dotar a sus rutas xacobeas de zonas con conexión wifi gratuita como parte de sus planes para potenciar estos recursos a nivel turístico, pero pensando también en los vecinos de las zonas rurales incluidas en el proyecto, que atañe a los Concellos de Meis, Ribadumia Vilanova y Vilagarcía.

El proyecto ha sido adjudicado por casi 18.000 euros y supone la instalación, mejora e integración de redes inalámbricas wifi públicas en espacios de alto valor cultural, histórico y natural y que tienen una alta afluencia de visitantes, con nuevos nodos (puntos de acceso) y aprovechando otros existentes de la red.

Se ha preparado para los mentados municipios porque son los que cuentan con mayor territorio atravesado por los caminos xacobeos de O Salnés, sobre todo por el principal y con mayor demanda, la Variante Espiritual do Camiño Portugués, que recibe más de 10.000 peregrinos al año.

En resumidas cuentas, se trata de dotar a esos lugares de una «conectividad gratuita y segura; reducir la brecha digital en zonas rurales, reforzar la infraestructura digital de los municipios del área de O Salnés y aumentar la competitividad de la comarca como destino turístico inteligente (smart destination)», según la memoria del contrato.

El gasto en la instalación de equipos y puesta en funcionamiento se cubrirá con una partida del proyecto para la puesta en valor de destinos xacobeos que hace cuatro años recibió una ayuda estatal de algo más de dos millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. En concreto, de la línea de transición digital.

Detalles

El fin era potenciar y poner en valor la comarca de O Salnés como el origen del camino de Santiago pues, según la leyenda recogida en el Códice Calixtino, los restos del Apóstol entraron por la ría de Arousa y subieron por el Ulla, propiciando el germen de una peregrinación secular que se ha convertido en un fenómeno turístico.

Y sobre todo emplear este potencial en la política de desestacionalización del destino porque en verano ya recibe unas cifras de turistas que están rozando el techo de su capacidad de alojamiento. Pero además, estas medidas también buscan mejorar ciertos aspectos que afectan directamente a los vecinos, como es este caso de la conexión a internet, que aún hoy es un problema en algunas zonas rurales y tratándose de un servicio casi tan valorado ya como tener agua.

Así, también se han realizado rutas para conocer en profundidad los recursos salinienses y que los locales actúen también como prescriptores, embajadores, o para el mantenimiento y promoción de aquellas cuestiones que diferencian a la comarca de otras, como fueron los talleres de vela tradicional o carpintería de ribeira.

Cabe recordar que la Mancomunidade participó esta semana en la feria especializada en el Camino, Fairway, entablando contactos con operadores, abordando retos con el sector y otras administraciones y conociendo también nuevas tendencias.