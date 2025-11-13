Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadumia ofrece este domingo la comedia «O Furancho»

R. A.

Ribadumia

El Concello de Ribadumia ofrece este domingo la obra de teatro «O Furancho» de la compañía Ibuprofeno Teatro. Será a las 19.00 horas en el audiorio municipal.

Según fuentes municipales, la entrada es gratuita y abierta hasta completar el aforo para disfrutar de esta puesta en escena por parte de las actrices Marian Bañobre e Isabel Risco. Se trata de una comedia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents