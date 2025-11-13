Ribadumia ofrece este domingo la comedia «O Furancho»

El Concello de Ribadumia ofrece este domingo la obra de teatro «O Furancho» de la compañía Ibuprofeno Teatro. Será a las 19.00 horas en el audiorio municipal.

Según fuentes municipales, la entrada es gratuita y abierta hasta completar el aforo para disfrutar de esta puesta en escena por parte de las actrices Marian Bañobre e Isabel Risco. Se trata de una comedia.