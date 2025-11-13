Reclaman alumbrado público en la calle Fonte da Coca

La asociación Fonte da Coca ha reclamado al Ayuntamiento de Vilagarcía la instalación de decoración navideña en el entorno del parque de A Coca. Hasta ahora, la presencia de elementos luminosos o decorativos en esa calle ha sido nula, y la asociación de vecinos lo considera un agravio, al tratarse «de una zona con gran presencia comercial, social y de entretenimiento de nuestra ciudad». Por otra parte, el colectivo que preside Óscar Rey ha reiterado al Concello la petición de que se instalen bolardos en el entorno de la salida del garaje de los edificios de dicho vial, para evitar los coches mal aparcados.