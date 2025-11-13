La Plaza de Galicia ya tiene su gran cono de Navidad
Los operarios de la empresa Iluminaciones Santiaguesas montaron ayer el árbol de Navidad en la Plaza de Galicia, en torno al cual girará la decoración navideña de Vilagarcía este año. El acto de encendido será el 29 de noviembre (sábado) a las 19.00 horas, en el transcurso de una fiesta con Papá Noel y sus elfos. El Concello indica que se instalarán 300 elementos luminosos, en un centenar de calles y plazas de la ciudad y del rural.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove
- El centollo legal ya está en casa