La Plaza de Galicia ya tiene su gran cono de Navidad

Los operarios de la empresa Iluminaciones Santiaguesas montaron ayer el árbol de Navidad en la Plaza de Galicia, en torno al cual girará la decoración navideña de Vilagarcía este año. El acto de encendido será el 29 de noviembre (sábado) a las 19.00 horas, en el transcurso de una fiesta con Papá Noel y sus elfos. El Concello indica que se instalarán 300 elementos luminosos, en un centenar de calles y plazas de la ciudad y del rural.