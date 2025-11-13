El personal de limpieza del Hospital do Salnés reclama cobrar lo mismo que el del Sergas

El personal de limpieza del Hospital do Salnés participó ayer en su segunda jornada de huelga parcial, convocada por el sindicato CIG. Reclaman al Sergas disfrutar de las mismas condiciones salariales y sociales que las trabajadoras de otros hospitales, como los de Pontevedra o Santiago.

La convocatoria de huelga parcial fue seguida por todas las trabajadoras que podían hacerlo, puesto que la Xunta de Galicia impuso unos servicios mínimos del 67 por ciento (que la CIG considera excesivos), de ahí que por ejemplo en el turno de mañana solo pudiesen sumarse a la huelga seis trabajadoras, y las otras nueve no pudiesen parar.

El personal protagonizó a media mañana de ayer una concentración de media hora a las puertas del Hospital para visibilizar su situación. Señalan, a modo de ejemplo, que dependiendo de la antigüedad de las operarias, las de O Salnés pueden cobrar entre 500 y 1.000 euros menos que las de Pontevedra o Santiago. También se ven perjudicadas en materia de licencias y permisos, y la jornada laboral de las limpiadoras arousanas es algo más larga.

En la misma situación que el Hospital do Salnés se encuentran los de Cee y Ribeira, también comarcales. La diferencia de las condiciones laborales con respecto a los grandes hospitales es que, originalmente, los comarcales eran fundaciones ajenas al Sergas.

Le sucedía lo mismo a los de Burela y Verín, pero el personal de limpieza de estos dos últimos logró con el paso del tiempo la equiparación laboral con el personal del Sergas. Sin embargo, esa mejora nunca llegó para las de O Salnés, Barbanza y la Costa da Morte. Por esta razón, la CIG ha convocado ahora esta huelga parcial de cuatro horas cada día. Los próximos paros serán la semana que viene, los días 18 y 19 de noviembre.