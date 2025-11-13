Paco & Lola, elegida la mejor bodega de blanco del mundo

Paco & Lola suma un nuevo reconocimiento y no uno cualquiera: ha sido elegida como la Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo en el International Wine & Spirit Competition (IWSC) de Londres.

Se trata de uno de los más importantes del mundo, como destacaron desde su consejo rector, que ha compartido este logro con las más de 430 familias de viticultores que forman la cooperativa de Meaño. Este 2025 cumple dos décadas y recientemente su vino Prime 2021 fue elegido como el mejor blanco en otro importante certamen.