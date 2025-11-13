O Salnés contará con dos nuevos miradores en Besomaño y Monte da Bandeira de Meis

La Mancomunidade de O Salnés ha adjudicado las obras para la construcción de dos nuevos miradores que se unirán a la red que está creando para ofrecer las mejores vistas de la comarca. Las dos nuevas atalayas se situarán en la parroquia ribadumiense de Besomaño y en el Monte da Bandeira de Meis.

En el primero de estos miradores, que se financian a través del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos de 2021, trabajará la empresa Covsa, que presentó la mejor oferta de las tres empresas que se presentaron. La firma acometerá las obras por un montante total de 24.734, 98 euros, que incluyen como mejora de la actuación la instalación de una luminaria ornamental con tecnología LED y la colocación de una columna clásica de fundición y su correspondiente dado de cimentación.

Estas actuaciones se van a realizar en la Iglesia de Santa María de Besomaño. El objetivo es poner en valor el mirador de la iglesia y mejorar su entorno inmediato, interviniendo en parte de la plaza existente y habilitando un espacio ordenado para la llegada de vehículos y peatones. Para ello, se establece una zonificación clara de los distintos usos, evitando su superposición y garantizando que no se vea afectada la apreciación del conjunto formado por la iglesia, el cementerio y la propia plaza. Con estas actuaciones se contribuye, además, a la conservación del patrimonio natural y cultural, así como al impulso de un turismo sostenible en la zona. La obra deberá ser ejecutada en un plazo de ocho semanas.

En el Monte da Bandeira de Meis, que salió a licitación por la misma cantidad que el de Besomaño, la empresa elegida para llevar a cabo la obra ha sido Sterna Xestión Ambiental, se someterá el espacio a limpieza y desbroce del terreno, la mejora y acondicionamiento de senderos, la instalación de elementos interpretativos y de señalización, la colocación de mobiliario y zonas de descanso, así como la integración paisajística y adecuación del entorno para su uso turístico y recreativo.

Estas actuaciones se van a realizar en el Monte da Bandeira, dentro de la ruta “El Origen de Todos los Caminos” y en el entorno de la “Variante Espiritual” del Camino de Santiago. El objetivo es poner en valor y acondicionar el entorno del Monte da Bandeira, mejorando su accesibilidad, integración paisajística y atractivo turístico dentro de la ruta “El Origen de Todos los Caminos” y de la “Variante Espiritual”, con el fin de favorecer su conservación, potenciar el uso recreativo y cultural y contribuir al desarrollo del turismo sostenible en la zona.