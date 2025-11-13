María Galiana llega al Auditorio con la comedia «Yo solo quiero irme a Francia»

La reconocida actriz María Galiana llega este sábado al Auditorio municipal de Vilagarcía para presentar la obra «Yo solo quiero irme a Francia». La función será a las 21.00 horas y aún hay entradas disponibles en Ataquilla.com.

La obra narra la historia familiar de Leo e Inés, quienes no se conocen de nada y se encuentran durante el velatorio de su abuela Pilar, donde descubren que tienen más en común de lo que pensaban.

«Yo solo quiero irme a Francia» es una comedia emotiva que transcurre en un pequeño pueblo de España. Leo, nieta de la difunta, regresa tras años de ausencia. Inés, una joven desconocida, aparece con una escritura notarial y una herencia inesperada. Lo que comienza como un malentendido va desvelando secretos ocultos, identidades entrelazadas y una historia que transporta al espectador a la juventud de Pilar, en la España de la posguerra.

Como indica la sinopsis, «es una comedia agridulce sobre la identidad, el abandono y la herencia emocional que trasciende generaciones». El espectáculo dura 80 minutos y es para mayores de 13 años. María Galiana es conocida por el gran público por su papel de abuela Herminia en la serie de televisión «Cuéntame como pasó».