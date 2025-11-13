Kilos de droga, una pistola y un detenido en una operación contra la venta de droga en Cambados

Seis kilos de cocaína, 27 de hachís y ocho de marihuana; un arma de fuego y un detenido es el balance de la operación «Logan» desarrollada por la Policía Nacional y que ha permitido desarticular un «importante» punto de distribución de droga a media escala en Cambados.

En concreto, la investigación ha sido desarrollada por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra y se inició hace algún tiempo.

Agentes pertenecientes esta unidad averiguaron que un vecino de Cambados se estaría dedicando a la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana a pequeños narcotraficantes que «a su vez revendían a consumidores y otros vendedores, con las consiguientes molestias a los vecinos de la zona».

A lo largo de estas semanas, los investigadores efectuaron una serie de vigilancias que culminaron en la mañana del pasado día 7 de noviembre con la detención del implicado y el registro de su domicilio.

En el registro, los agentes se han incautado de seis kilos de cocaína, 27 kilos de hachís y 8 kilos de marihuana una pistola municionada y lista para disparar, dinero, una báscula de precisión, una máquina de envasar al vacío y diversa documentación.

«Este operativo contra el tráfico de drogas en la provincia llevado a cabo por la Policía Nacional es una respuesta más a las demandas de los vecinos», añade la investigación en un comunicado.