Kilos de droga, una pistola y un detenido en una operación contra la venta de droga en Cambados
La Policía Nacional indica que la aparición de armas «es algo habitual en las últimas operaciones policiales en la comarca de O Salnés»
Seis kilos de cocaína, 27 de hachís y ocho de marihuana; un arma de fuego y un detenido es el balance de la operación «Logan» desarrollada por la Policía Nacional y que ha permitido desarticular un «importante» punto de distribución de droga a media escala en Cambados.
En concreto, la investigación ha sido desarrollada por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra y se inició hace algún tiempo.
Agentes pertenecientes esta unidad averiguaron que un vecino de Cambados se estaría dedicando a la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana a pequeños narcotraficantes que «a su vez revendían a consumidores y otros vendedores, con las consiguientes molestias a los vecinos de la zona».
A lo largo de estas semanas, los investigadores efectuaron una serie de vigilancias que culminaron en la mañana del pasado día 7 de noviembre con la detención del implicado y el registro de su domicilio.
En el registro, los agentes se han incautado de seis kilos de cocaína, 27 kilos de hachís y 8 kilos de marihuana una pistola municionada y lista para disparar, dinero, una báscula de precisión, una máquina de envasar al vacío y diversa documentación.
«Este operativo contra el tráfico de drogas en la provincia llevado a cabo por la Policía Nacional es una respuesta más a las demandas de los vecinos», añade la investigación en un comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove