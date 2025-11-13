El juzgado descarta que Luis Arosa acosara laboralmente a un funcionario

El juzgado número 3 de lo social de Pontevedra comunicó ayer a los representantes legales del Concelo de A Illa que absuelve al alcalde, Luis Arosa, de la responsabilidad en un procedimiento de acoso laboral contra un funcionario. La resolución señala que «no existe ninguna responsabilidad ni actuación irregular» por parte del alcalde, quien queda al margen de cualquier pronunciamiento condenatorio. El tribunal señala que las acusaciones carecen de fundamento y que «no se acreditó ninguna conducta constitutiva de acoso o vulneración de derechos fundamentales».

Es más, en la sentencia indica expresamente que «Arosa actuó dentro del marco de sus funciones públicas y con la corrección debida» mientras era concejal de Seguridade Cidadá, excluyendo toda responsabilidad personal y limitando el caso a «cuestiones de carácter administrativo relacionadas con el funcionamiento interno de la administración».

El regidor isleño expresó, tras conocer la sentencia, su satisfacción por la resolución judicial y agradeció el apoyo recibido por parte de muchos vecinos. Arosa señala que «la justicia ha confirmado lo que siempre defendí: que actué con respeto, rigor y transparencia; mi compromiso sigue siendo el bienestar de los trabajadores municipales y el buen funcionamiento del Concello». También afirma que el Concello continuará reforzando las medidas de prevención y bienestar laboral, «con diálogo y cooperación entre todos los departamentos». Con esta sentencia, el juzgado pone fin a un proceso iniciado hace más de dos años, en el que el exjefe de la Policía Local de A Illa acusaba al actual regidor de acoso laboral tras una usurpación de funciones reconocida en el contencioso tras una injerencia en los cuadrantes de trabajo de los agentes.