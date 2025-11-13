El Concello de Vilagarcía rastrea el origen de un apagón persistente en la avenida de Cambados

El Ayuntamiento de Vilagarcía busca desde hace días el origen de una avería que ha causado un apagón general en el alumbrado público de un tramo de la avenida de Cambados, comprendido entre la rotonda de Vista Alegre y el barrio de Vilaboa. Los vecinos de la zona sostienen que en esa zona los apagones en el alumbrado público son frecuentes, aunque discontinuos en el tiempo. «En ocasiones el servicio funciona bien durante semanas, después se interrumpe un par de días, vuelve a funcionar y días después hay otro apagón», afirma un residente en la zona.

El último día en que falló el servicio fue el martes, coincidiendo con la gran tromba de agua que cayó sobre Vilagarcía desde última hora de la tarde. La oscuridad era completa, de no ser por las luces de los escaparates de los comercios y de los semáforos, que sí siguieron funcionando con normalidad. La visibilidad era algo mejor en el primer tramo de la avenida de Cambados gracias al alumbrado procedente de O Piñeiriño y el del Eroski.

El Concello explicó que conocen el problema y que lo investigan desde hace días. Ayer, de hecho, los electricistas estuvieron de nuevo en la zona y lograron restablecer parcialmente el servicio al poner en funcionamiento dos de cada tres farolas, lo que ya permitía una visibilidad mucho mayor tanto a los conductores como a los viandantes.

Desde la administración municipal advierten de que también existe un problema a la altura del número 102 de la avenida de Cambados, donde es necesario cambiar el punto de luz de una farola. Pero el servicio municipal de electricidad se ha encontrado en todas sus visitas a esa zona con coches aparcados, por lo que no pudo hacer la obra.

Por ello, el Concello avanza que terminarán vallando ese punto de forma temporal para que de ese modo pueda entrar el camión pluma y los operarios accedan al punto de luz estropeado.

La avenida de Cambados es un tramo de la carretera PO-549, que pertenece a la Xunta de Galicia, pero las competencias sobre el alumbrado público son de las administraciones locales.