A CasaVella de Valga celebra una fiesta de magosto

R. A.

Valga

El establecimiento A Casa Vella de Valga celebra este sábado una fiesta de magosto en la que no faltará la música con el concierto de la banda Abuela. Comenzará a las 23.00 horas y ofrecerá también la tradicional queimada y su conjuro durante las horas siguientes.

