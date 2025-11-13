Un Café con Notas dedicado a Les Luthiers
La sala de juntas del Centro Comercial Arousa acoge mañana viernes, a las 20.00 horas, la reunión mensual del Café con Notas. En esta ocasión, la velada estará dedicada al grupo argentino Les Luthiers, que conjugan música y humor. La entrada es libre y gratuita.
