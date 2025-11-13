Una aceleradora de economía social, nuevo impulso al CDL de Vista Real

El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova de Arousa, celebró ayer su primera década en el pazo de Vista Real, una década en la que se ha convertido en uno de los grandes referentes formativos de la provincia de Pontevedra y en la que han pasado por sus instalaciones más de 12.000 alumnos. Esa celebración estuvo marcada por la presencia del titular de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que no solo ensalzó la labor que viene realizando el centro desde el 15 de octubre de 2015, sino que también anunció la puesta en marcha de una nueva iniciativa en este espacio: la aceleradora de economía social «Xunta impulsa».

Enmarcada en el proyecto transfronterizo ES-Factory, de cooperación Galicia-Norte de Portugal y financiado por el programa Poctep, la aceleradora está dirigida a la formación y asesoramiento de diez proyectos de economía social, que participarán en un programa formativo y en sesiones de mentoría especializada. Las personas y entidades interesadas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 3 de diciembre. González también incidió en el maridaje que ha surgido entre el CDL de Vista Real y la iniciativa de los Polos de Emprendemento impulsados por la Xunta. Vista Real es una de las sedes que hay en Galicia para estos polos desde noviembre de 2024 y, por las instalaciones del antiguo pazo de los charlines, se han atendido ya 250 proyectos, con más de 5.100 asesorados.

La presencia del Polo de Emprendemento es solo una de las iniciativas abiertas en Vista Real, pero hay muchas más. El pazo está homologado por la Xunta para impartir certificaciones profesionales, entre ellas las dirigidas a personas desempleadas en el marco de la orden AFD, por lo que el conselleiro considera al CDL de Vilanova como «el motor de nuevas oportunidades profesionales en línea con las necesidades del entorno». González puso el foco en la importancia de seguir reforzando la vocación emprendedora de la comunidad y se refirió a las líneas de actuación previstas para 2026 en el ámbito del emprendimiento, señalando que la Xunta avanzará en la especialización de los polos en función de los sectores tractores de cada comarca, en el caso de O Salnés, turismo y acuicultura, con el objetivo de favorecer la identificación de oportunidades empresariales y facilitar la continuidad de negocios, así como la remuda generacional.

Además de González, en el acto del décimo aniversario, también participó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que sacó pecho del crecimiento que ha experimentado el CDL durante este tiempo. «Pusimos en marcha este centro con el objetivo de formar y resolver problemas y algo debemos estar haciendo bien cuando, además de los tropecientos cursos de formación que se celebran en estas instalaciones, cuando alguien necesita asesoramiento para conseguir un empleo o poner a andar una empresa, acaba pasando por aquí». Además, destacó que esta iniciativa no solo apoya a los vecinos de Vilanova, «sino que por las instalaciones de Vista Real pasan vecinos de toda la comarca de O Salnés, de Barbanza, e incluso, de toda la provincia de Pontevedra». El CDL nació hace ya una década y se ha convertido en el mejor activo para eliminar el estigma que pesaba sobre el pazo de Vista Real, que perteneció a la familia Charlín, dejando a un lado atrás el narcotráfico para convertirse en una de las grandes referencias formativas de la provincia de Pontevedra.