Vilanova da los primeros pasos para la creación de una comunidad energética

La posibilidad de generar energía a un coste cero es algo que ya se ha comenzado a explotar en la comarca de O Salnés y el último municipio que se va a unir a esta experiencia de impulsar comunidades energéticas es Vilanova. Esta tarde, a partir de las 20.00 horas, la antigua iglesia de A Pastoriza acogerá una charla informativa sobre comunidades energéticas locales, organizada por la Diputación de Pontevedra a través de la oficina +Renovables.

En esta sesión se explicará como reducir la factura de la luz mediante la creación y participación en comunidades energéticas, un modelo sostenible y colaborativo que promueve el uso de energías renovables y el ahorro compartido entre vecinos, empresas y administraciones. Se trata de una iniciativa enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiada por la Unión Europea-Next Generation, que busca impulsar la transición energética y la autonomía local en materia de consumo eléctrico.

En caso de salir adelante una comunidad energética, esta se uniría a la que ya existe en A Illa, que fue pionera en la comarca de O Salnés y la primera que consiguió superar una gran cantidad de trámites burocráticos