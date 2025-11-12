Vilagarcía encenderá su Navidad con cerca de 300 elementos luminosos

Vilagarcía inaugurará el alumbrado navideño el próximo sábado 29 de noviembre. A las 19.00 horas la Praza de Galicia se convertirá en epicentro del reencuentro con la atmósfera propia de estas fechas, un acto que, como cada año, supone una importante concentración de familias para no perderse uno de los momentos más esperados por los más pequeños.

La empresa Iluminaciones Santiaguesas, adjudicataria del contrato hasta 2027, ha comenzado ya la instalación de buena parte de la decoración luminosa, mientras el Concello de Vilagarcía ultima los detalles del resto de adornos que completarán el conjunto. Este año, la ciudad contará con casi 300 elementos luminosos repartidos por más de un centenar de calles, tanto del centro urbano como de las parroquias rurales, reforzando la idea de una Navidad que llega a todos los rincones del municipio.

El despliegue incluirá arcos de luz, tiras led, bolas, bolas, coronas, figuras tridimensionales y elementos de fachada, además de la ornamentación especial en espacios públicos y zonas ajardinadas. Calles como Arcebispo Lago, Edelmiro Trillo, A Baldosa, Rúa do Río o Rúa do Carme, y plazas como Praza do Castro, Praza da Liberdade o Praza de Rafael Pazos, se iluminarán junto a las rotondas del Rial y Man con Man. También se instalarán motivos en los centros socioculturales y sus entornos, llevando la atmósfera navideña a todos los barrios.

«La empresa comenzó a trabajar con tiempo para que todo esté listo de cara al día 29», señaló la concejala responsable del área de Cultura, Sonia Outón. Además, destacó que «la decoración estará a la altura de la ciudad y contribuirá a crear ese ambiente de ilusión tan característico de esta época del año».

El encendido no solo se quedará en el espectáculo visual. Desde las 17.00 horas, Papá Noel y sus ayudantes Adelfa, Rodelfo y los elfos de la Casa, iniciarán un gran desfile por el centro de Vilagarcía en el que participarán más de 40 personas con animación musical y coloridas coreografías para ambientar las calles antes de que las luces tomen el protagonismo.

A las 18.00 horas, el cortejo se reunirá en la Praza da II República, desde donde partirá hacia la Praza de Galicia, escenario central de la celebración. Allí los esperará el alcalde, Alberto Varela, acompañado de otros miembros del gobierno local, para dar paso al encendido del gran árbol de Navidad. Desde el interior del árbol, Papá Noel saludará a los más pequeños, inaugurando oficialmente la Navidad vilagarciana.

La jornada se completará con un espectáculo musical a cargo de la Escola de Música Coda.