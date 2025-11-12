El «Panos Brancos contra a droga» reúne a 200 jóvenes atletas de Arousa e Italia

La XIX edición del Torneo Deportivo Eu Saúde/ Panos Brancos tendrá lugar mañana viernes en las instalaciones del C.D. Fontecarmoa y con la participación de más de doscientos deportistas de edades comprendidas entre 12 y 16 años. Se trata de estudiantes de ESO del IES Cotarelo, IES Castro Alobre y el Colegio San Francisco, a los que en esta edición se suman estudiantes italianos que están con un Erasmus en el CIFP Fontecarmoa .

Desde la organización, la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN), recordaron que el propósito de esta cita «es fomentar los valores del deporte y la apuesta por un estilo de vida en el que la salud sea protagonista, promoviendo la práctica deportiva como una opción de ocio saludable, aumentando la sensibilización y el rechazo a las drogas y el narcotráfico entre los más jóvenes».

De hecho, la celebración del torneo sirve también para realizar paralelamente diversas actividades de prevención de drogodependencias y otras adicciones en los centros educativos. Este se extiende además a las aulas, a un colectivo de cerca de un millar de jóvenes de los centros participantes.

Promoción de valores

En opinión de los organizadores «el deporte nos ayuda a formar mejores personas, transmitiendo valores como el esfuerzo, la autosuperación, la disciplina, el respeto... sin olvidar sus indudables beneficios para la salud», destacaron.

Asimismo indicaron que es una fiesta deportiva que también «supone una ocasión excelente para que los representantes de los distintos centros midan sus fuerzas y habilidades en cuatro de los deportes que cuentan con más aficionados y practicantes: baloncesto, fútbol, atletismo y voleibol, un deporte en auge entre la juventud», expusieron.

Desde la Fundaciónt también quisieron destacar y agradecer las colaboraciones que hacen posible la celebración de este evento deportivo, que ya va por su decimonovena edición: la Consellería de Sanidade, el Concello de Vilagarcía de Arousa, Porto de Vilagarcía, Obra Social LaCaixa, Protección Civil y especialmente a profesorado y alumnado de los centros educativos participantes, según relataron.

La organización realiza a lo largo del año diferentes actividades para alejar a los más jóvenes del uso y abuso de sustancias estupefacientes, pero también de otras conductas adictivas que están aumentando peligrosamente, como las relacionadas con las nuevas tecnologías.

Además del deporte, emplean otras disciplinas como la creación artística y todos los años montan la exposición Saudarte. En los últimos se viene ofreciendo en Cambados. La última edición reunió treinta obras creadas por alumnado del IES Francisco Asorey, la academia Mon Costa y el colegio San Francisco de Vilagarcía. Se celebra desde hace 27 años y la Fundación asegura que ofrece resultados positivos contrastados.