Telecontadores inteligentes para la red de agua de Vilagarcía y Vilanova

Digitalizar el ciclo urbano del agua es la base del proyecto que está desarrollando la empresa Espina & Delfín en Vilagarcía y Vilanova, municipios en los que ejerce como concesionaria de la red de suministro. Presentado a la primera convocatoria del PERTE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y financiado por los Next Generation, supone una ayuda de siete millones de euros y una inversión superior a los diez, encontrándose ejecutado más del 80% del mismo.

Los ayuntamientos de Vilagarcía y Vilanova de Arousa figuran entre los más avanzados del conjunto de los nueve municipios gallegos beneficiados por la iniciativa. En Vilanova, la digitalización del ciclo del agua roza el pleno: se ha alcanzado el 100 % en la instalación de telecontadores inteligentes y el 95 % en caudalímetros y analizadores de calidad en captación y tratamiento, garantizando un control exhaustivo y en tiempo real del recurso.

Por su parte, Vilagarcía presenta igualmente niveles de ejecución superiores al 90 % en la mayoría de las actuaciones, con sistemas de telelectura de contadores (90 %), caudalímetros (95 %), analizadores de calidad en la estación de tratamiento de agua potable y en la captación (95 y 90 %, respectivamente).

Las plataformas digitales de gestión y visualización se encuentran en un grado de avance importante, con un 99 % de implementación en la plataforma de gestión de abonados y un 80 % en la de visualización, facilitando una administración más ágil y transparente. En pocas semanas, los abonados con telelectura y los ayuntamientos podrán ver su consumo horario, mensual y anual en la plataforma desarrollada a este efecto. En paralelo, la inteligencia artificial y los sistemas de ciberseguridad ya están integrados en un 70 % y un 85 % respectivamente, reforzando la protección de la información y permitiendo la toma de decisiones más eficientes.

El proyecto avanza también en materia de sostenibilidad energética, con un 80 % de los kilovatios previstos instalados y en funcionamiento, reduciendo el impacto ambiental y los costes operativos. Además, los sistemas GIS, que incluyen herramientas de georreferenciación y modelado digital, presentan una cobertura del 93 % en Vilagarcía y del 75 % en Vilanova, lo que permite un control avanzado de las redes y un mantenimiento predictivo de las infraestructuras.

El proyecto integra un total de 20 actuaciones tecnológicas que incluyen la telelectura de contadores, sectorización de redes, modelización de sistemas hidráulicos, gemelos digitales y plataformas de transparencia, que permitirán compartir información en tiempo real con las Administraciones y los usuarios finales.

Estas soluciones se orientan a garantizar una gestión del agua más eficiente, segura y sostenible, alineada con los objetivos de transformación digital y transición ecológica impulsados por la Unión Europea.