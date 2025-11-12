El socavón de la calle Juan Carlos I se rellenará con una solución provisional
La empresa responsable esperará a un mejor clima para un arreglo definitivo | El Concello atribuye la causa a la fuga de un liquido corrosivo, descartando una relación entre el deterioro y el uso de materiales inadecuados en la actuación del pasado mes de mayo
La empresa Extraco, responsable del asfaltado de la avenida Juan Carlos I, acometerá en los próximos días la reparación del socavón localizado a la altura de la calle Castor Sánchez. Los técnicos de la firma, que ya inspeccionaron el firme el pasado viernes, aplicarán una solución provisional con aglomerado en frío, mientras no se den las condiciones meteorológicas adecuadas para realizar un rellenado definitivo con mezcla en caliente.
La actuación obligará a acotar la zona afectada, aunque no será necesario cerrar la vía al tráfico, que se regulará mediante semáforos o de forma manual. Según el informe técnico, el origen del deterioro no está relacionado con defectos de obra ni con el uso de materiales inadecuados. Los operarios concluyen que la fochanca se originó por la fuga de un líquido corrosivo vertido por algún vehículo, lo que provocó la disolución del asfalto en ese punto concreto.
La portavoz del gobierno municipal, Tania García, destacó la «diligencia del Ministerio de Transportes», que dio respuesta al aviso del Concello en cuestión de días, y criticó la pasividad de la Xunta de Galicia, a la que acusa de «no hacerse responsable de las carreteras de su competencia, que se encuentran muy deterioradas».
García recordó que el Concello ha remitido varios informes al Gobierno autonómico, el último en el mes de junio, solicitando actuaciones urgentes en la carretera de Bamio y en las avenidas Rosalía de Castro y Agustín Romero, principales accesos a la ciudad. «Se trata de una cuestión de seguridad, porque muchos pasos de peatones y cebreados están completamente borrados. Por ahora, seguimos sin respuesta», concluyó la edil.
