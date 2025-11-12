El personal de limpieza del Hospital do Salnés secunda el paro

El personal de limpieza del Hospital do Salnés ha retomado las protestas para exigir la equiparación de sus condiciones laborales y salariales al resto de trabajadores de su categoría del Sergas. Ayer, primer día de huelga parcial, el seguimiento fue total a pesar de que los servicios mínimos implantados por la Xunta «son desproporcionados», se quejó Anxo Lúa, delegado de CIG, el sindicato convocante de estos paros de varias horas para los martes y miércoles, que se mantendrán hasta diciembre y que se completarán con concentraciones a las puertas de este centro y de los otros afectados: Ribeira y Cee.

Eso, si el Sergas no responde antes: «En mayo presentamos un escrito solicitando solo una reunión para que en el próximo concurso de licitación del servicio de limpieza de estos centros se incluyan en los pliegos las nuevas condiciones; para que sume en el montante final y evitar luego de adjudicados un incremento salarial inesperado para las empresas», explicó el sindicalista. En el caso del centro de Vilagarcía aún hay margen, pero en el otro arousano urge porque el contrato actual expira en diciembre. «Solo pedimos que la Xunta ponga fin esta discriminación porque estamos hablando de que son los únicos tres hospitales de toda Galicia con condiciones antiguas –del tiempo de las fundaciones– y peores que todo el resto de personal de limpieza del Sergas», lamentó Lúa.

También detalló que cinco trabajadoras siguieron el paro, que era el total de las que podían hacerlo de una plantilla de quince tras aplicar el 67% de servicios mínimos estipulado por la Xunta, un porcentaje que les parece «disparatado, desproporcionado». «Estamos de acuerdo que quirófanos, urgencias... No podían quedar desatendidos, pero baños, consultas, pasillos, salas comunes... Sí», se quejó el delegado de CIG.