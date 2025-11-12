O Salnés se vende en la única feria especializada en el Camino

La Mancomunidade do Salnés ha estado presente estos días en la Fairway 2025: VI Fórum del Camino de Santiago, la única feria promocional sobre este fenómeno. Su objetivo era promocionar sus recursos xacobeos, reunirse con operadores nacionales e internacionales y también conocer los retos y oportunidades existentes para destinos de este tipo.

La entidad contó con su propio stand en este evento dirigido a profesionales y que tuvo lugar en la Cidade da Cultura de Santiago del 9 al 11 de noviembre.

Participaron profesionales del sector, turoperadores, administraciones y empresas especializadas en el Camino y en una programación centrada este año en la turistificación, «abordando los retos y oportunidades que este proceso implica para los destinos vinculados al Camino».

El presidente comarcal, David Castro, en una comparecencia. / FdV

O Salnés habló de sus recursos relacionados (la Variante Espiritual del trazado portugués, la Ruta Padre Sarmiento, Camino al Origen y Navega el Camino) y otros destacados y creados con el mismo propósito, la desestacionalización, como el turismo petfriendly y el slowbusiness.

Pero uno de los «ejes más importantes de la participación fue la asistencia al workshop profesional», en el que su personal técnico mantuvo reuniones con operadores nacionales e internacionales para darles a conocer la oferta de O Salnés y establecer contactos comerciales. También recopilaron información sobre tendencias, nuevas demandas del visitante... «Estar presentes era fundamental para seguir posicionándonos como destino de referencia en el Camino y avanzar en sostenibilidad y calidad», apuntó el presidente, David Castro.