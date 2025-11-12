Rape, lirio o almeja: los tesoros gallegos de las lonjas frente al enemigo exterior

De entre las 272 especies comercializadas en sesenta lonjas gallegas, las que mejores resultados económicos han cosechado en los diez primeros meses del año fueron la merluza, sardina, rape, lirio, jurel, juliana y almeja japónica.

Periodo en el que se ingresaron más de 335 millones de euros por la venta de 95.389 toneladas de producto, lo cual supone mejorar los registros alcanzados de enero a octubre de 2024, cuando se despacharon 91.000 toneladas por valor de 311 millones de euros.

Un comportamiento que obedece al trabajo realizado en lonjas como la de Vigo, que con más de 67 millones de euros y 16.530 toneladas de mercancía, es la más importante de Galicia, en lo que a ingresos se refiere.

Le siguen la de A Coruña con 61 millones de euros; Burela, con 48; Celeiro, con 39 millones; Ribeira, acercándose a los 38 y, ya a mucha distancia, las lonjas de bajura, como las de Carril, con casi 5 millones de euros, Cambados, Muros y O Grove, que rozan los 4 millones.

Estas son algunas de las claves para entender el momento que atraviesan las «rulas» gallegas:

1 ¿Cuáles son las principales especies en Galicia?

Tomando como referencia los diez meses transcurridos del presente ejercicio procede destacar que la merluza, con 15.000 toneladas, generó casi 82 millones de euros, mientras que 14.079 toneladas de sardina propiciaron en primera venta 21 millones de euros; prácticamente el mismo importe conseguido con 3.417 toneladas de rape.

El lirio, con cerca de 13.000 toneladas, se quedó en 18 millones de euros, correspondiendo 15 millones a casi 11.000 toneladas de jurel y 14 millones de euros a 2.358 toneladas de juliana.

De los resultados aún provisionales en poder de la plataforma tecnológica Pesca de Galicia se desprende, asimismo, que la almeja japónica es el único bivalvo que se cuela en el «top ten» de las especies gallegas más rentables.

La volandeira está de vuelta en la lonja cambadesa de Tragove. / Iñaki Abella

De ahí que en un ranking claramente dominado por el grupo biológico de los peces aparezcan más de mil toneladas de japónica, que generó 14 millones, por delante de los casi 12 millones obtenidos con 8 toneladas de bocarte.

Le sigue una especie como el pulpo, a la que sentaron bien los tres meses de parón de este año para, quizás, empezar a recuperarse. De ahí los 11 millones de euros obtenidos por la venta en lonja de mil toneladas.

A continuación aparecen más de 8 millones de euros recaudados con 2.000 toneladas de bonito del norte; unos ingresos similares por la comercialización de 1.792 toneladas de rapante; 7 millones facturados con 3.307 de caballa; y una facturación casi idéntica procedente de 179 toneladas de percebe.

Navaja, con 6 millones de euros; pota común , con una facturación parecida; rapante de manchas, con 5 millones; un erizo que no deja de ir a más, con ingresos idénticos; y pez espada, con otros 5 millones de euros, son otras especies a tener en cuenta.

Aunque de las 272 antes aludidas habría que destacar otras como la lubina, choco, lenguado, berberecho, congrio, almeja rubia, sanmartiño, almeja fina y raya de clavos, todas ellas con facturaciones situadas entre los 2 y los 3 millones de euros.

En el pelotón situado entre 1 y 2 millones de euros facturados se sitúan, entre otras, la cabra de altura, la cada vez más esquilmada almeja babosa, besugo, sargo, nécora, abadejo, lura, rodaballo, salmonete, quenlla, cigala y faneca.

El centollo ya está aquí / Noe Parga

Mención especial merece el centollo, que hasta octubre generó 1,7 millones de euros, pero que va a protagonizar una llamativa remontada, toda vez que la veda a la que fue sometido desde junio se levantó el domingo pasado.

Será a partir de ahora, en la recta final de 2025, cuando las «rulas» gallegas recojan los principales beneficios de este crustáceo.

2 ¿Cómo se comporta cada grupo biológico?

Para no confundir al lector hablando de las 272 especies despachadas en las lonjas gallegas, algunas con resultados meramente anecdóticos y otras prácticamente desconocidas, quizás sea bueno decir que de los 335 millones de euros obtenidos en lo que va de año, nada menos que 258 millones proceden de la familia de los peces, con casi 87.000 toneladas colocadas en el mercado.

Muy por encima de los 34 millones de euros conseguidos con 2.733 toneladas de bivalvos y de los 23 millones de euros generados por 4.382 toneladas de cefalópodos.

A más distancia aparecen 13 millones de euros procedentes de 553 toneladas de crustáceos y más de 5 millones conseguidos con 495 de equinodermos como el erizo de mar, completándose la relación con algas, poliquetos, gasterópodos y otras descargas.

3 ¿Qué papel desempeñan las Rías Baixas?

Si se analiza solo lo sucedido en las Rías Baixas hay que decir que desde enero sus puertos lograron 161 millones de euros tras subastar 45.000 toneladas.

Traslado de pescado ya subastado en la lonja de altura / Lara Graña

En esas rías, las de Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros-Noia, también dominan los peces, con 105 millones de euros y 39.289 toneladas. Pero destaca, sobre todo, el papel jugado por los bivalvos, pues aunque venidos a menos, a causa de la pérdida de productividad, fueron capaces de generar casi 32 millones de euros tras la venta de 2.425 toneladas, es decir, el 94% de la facturación gallega y el 89% del volumen total subastado.

En cuanto a los cefalópodos de las Rías Baixas, fueron más de 15 millones de euros (2.388 toneladas), quedándose los crustáceos en 6 millones de euros (259 toneladas) y los equinodermos por debajo de los 3 millones de euros (224 toneladas).

4 ¿Cómo se está comportando la ría de Vigo?

Desmenuzando lo sucedido en las Rías Baixas, decir que hasta el 31 de octubre la Zona I (Vigo) generó 77 millones de euros –23% del total gallego– por la venta de 17.000 toneladas de mercancía.

Casi 16.000 toneladas y 63 millones de euros correspondieron a los peces, con el rape y sus 18 millones facturados a la cabeza, seguido de la juliana, con cerca de 10 millones, y el rapante, cuyos ingresos se elevaron a 6,5 millones.

Los mariscadores de la Cofradía de Pescadores «San Francisco» de Vigo, vuelven a O Areíño seis meses después de sembrar 400.000 semillas de almeja babosa / Pedro Mina

Pez espada, merluza, rapante de manchas, sardina, pulpo y percebe son, por este orden, las especies situadas a continuación en la lonja viguesa, en lo que a facturación se refiere.

5 Pontevedra, la zona dominada por el pulpo

La Zona II (Pontevedra) sitúa al pulpo como principal especie, con 1,9 millones de euros (163 toneladas), por delante de la almeja japónica (1,6 millones de euros), la sardina (1,1 millones) y la navaja (1 millón de euros).

Con estas y otras especies, las lonjas de la ría de Pontevedra obtuvieron desde que comenzó el año algo más de 11 millones de euros por la venta de 3.033 toneladas, correspondiendo 4 millones a la familia de los peces, algo más de 3 millones a los bivalvos y 2,8 millones a los cefalópodos.

6 La japónica lidera el ranking en Arousa, a pesar de todo

La ría de Arousa superó los 60 millones de euros y las 18.689 toneladas, correspondiendo la mitad del importe a los peces, con casi 16.000 toneladas, unos 18 millones de euros a los bivalvos (1.303), 6,7 millones a la familia de los cefalópodos (1.120 toneladas), cerca de 3 millones a los crustáceos (105 toneladas) y un millón de euros a equinodermos (96 toneladas).

Así se extrae navaja con "forquita" en el banco de arena de As Meáns, situado a la altura de A Toxa y explotado por las cofradías de O Grove y Cambados. / M. Méndez

A pesar del furtivismo, las riadas, la pésima gestión de algunos bancos, la sobreexplotación, los depredadores y otros males que acechan al sector marisquero, la almeja japónica se mantiene al frente del ranking económico, camino de los 11 millones de euros (768 toneladas).

Siguen a esta especie el lirio y sus más de 9 millones de euros, la sardina, que superó los 8 millones, y el pulpo, con más de 3 millones facturados por la venta de 287 toneladas.

Camino de los 3 millones de euros está también la navaja, mientras que acercándose a los 2 millones se encuentran la merluza, el choco, la caballa y el jurel.

7 Muros-Noia, desde el jurel al berberecho y los bivalvos

Para completar el análisis de los sucedido en las Rías Baixas durante los diez primeros meses del año, decir que en la Zona IV, correspondiente a Muros-Noia, las lonjas ingresaron cerca de 13 millones de euros tras la venta de 6.000 toneladas de producto.

Destacan los 1,9 millones de euros obtenidos con el jurel, 1,8 millones generados por el bocarte, 1,6 millones procedentes de la sardina, 1,5 millones de euros fruto del berberecho y 1,4 millones ingresados por la almeja japónica.