Luz verde medioambiental para la planta de agrocompostaje de Meis

La planta de agrocompostaje que la bodega Martín Códax ha ideado para la parroquia de San Salvador, en Meis, superado un nuevo escollo al recibir luz verde ambiental por parte de la Consellería de Medio Ambiente. Este proyecto, ideado por la cooperativa cambadesa para una parcela situada en el lugar de Pé Redondo, tiene como objetivo la implantación de una planta de c ompostaje de residuos no peligrosos, a partir de restos vegetales agrícolas y biorresiduos de origen doméstico para la obtención de compost. El informe elaborado por los técnicos de Medio Ambiente hacen hincapié en que no son previsibles efectos adversos significativos derivados de esta iniciativa, siempre que se cumplan una serie de condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la documentación analizada como en la propia resolución autonómica.

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, sin que se recibiese ningún escrito o alegación al respecto, al tiempo que se sometió a consultas por parte de un total de diez organismos interesados.

Futuro de esas consultas, distintas entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. Esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos como la protección de la atmósfera, del suelo y de las aguas, de la integración paisajística, así como del patrimonio natural y cultural entre otros.

La iniciativa que impulsa la cooperativa vitivinícola Martín Códax se realizará en unas instalaciones a construir en una parcela de 12,37 hectáreas. En concreto serían una nave rectangular, diez silos de maduración y una balsa de aguas residuales y lejías, que ocuparían una superficie de más de 3.460 metros cuadrados. El objetivo es obtener compost a partir de restos vegetales agrícolas y biorresiduos de origen doméstica para su uso como fertilizantes en las plantaciones de viñedo de Martín Códax. La previsión es tratar los residuos de producción propia, así como biorresiduos aceptados de la recogida municipal.

La finca experimental con la que cuenta la bodega en Meis espera producir al año unas 3,9 toneladas de compost, lo que cubriría el 30% de las necesidades de fertilización de viñedo que tiene la cooperativa cambadesa, que gestiona sobre 400 hectáreas entre propiedades y asociados. En la elaboración de ese compost, empleará el bagazo y el raspón de la uva de su vendimia, así como residuos orgánicos procedentes de los municipios que quieran participar en esta iniciativa. Esta materia prima para la elaboración de compost se recogería en un radio aproximado de treinta kilómetros y sería transportada por medios propios a las dependencias que se van a construir en el lugar de Pé Redondo. De hecho, el informe recoge la posibilidad de retirar esos residuos vegetales de una docena de municipios adyacentes.

La propuesta de la bodega nada tiene que ver con una instalación industrial, sino que serán unas dependencias muy sencillas, a modo de silos, donde se apilarán los restos orgánicos para realizar un rápido proceso de compostaje aerobio, con volteos de material diario y la previsión de producir compost semanalmente. También se adoptarán medidas para evitar posibles encharcamientos del terreno o malos olores procedentes de los silos

Además del impulso que está dispuesto a realizar la bodega para sacar adelante esta iniciativa, también cuenta con el apoyo de las administraciones. Es el caso de la Diputación Provincial, que aportará ayudas por valor de 900.000 euros procedentes de otra línea.