A Illa recuerda cuatro décadas de puente

El 14 de septiembre de 1985 la vida de los habitantes de A Illa cambió por completo. Aquella jornada se abrió a la circulación el puente que les unía, al fin, con el continente y acababa con las dificultades que sus habitantes tenían por su aislacionismo geográfico. El puente se convirtió en el motor del cambio para A Illa, transformando por completo el pequeño municipio hasta el punto de que ninguno de los nacidos postpuente entenderían la vida que vivieron sus predecesores. Para recordar aquello, el Concello de A Illa celebrará este sábado un acto por ese 40 aniversario, un acto que tendrá como elemento principal la proyección de un documental en el que se pone voz a aquellos que vivieron ese cambio.

Bajo el epígrafe «Testemuñas dunha Illa», Alián Antigua, Borja Duarte y Guillermo Artero han ido recogiendo la memoria colectiva y las vivencias acerca de la construcción de esta infraestructura y, sobre todo, del impacto que causó. La proyección tendrá lugar a las 20.00 horas en el Auditorio municipal y, tras ella, se celebrará un coloquio con los autores y con los coprotagonistas del documental, que incluirá un micro abierto para todo aquel vecino que quiera participar y compartir como cambió el municipio desde entonces.

A través de ese documental regresarán a la memoria de los asistentes palabras como «motora», el antiguo barco que trasladaba a los isleños hasta el muelle de Vilanova; la práctica ausencia de vehículos por las calles, más allá de alguna camioneta que trabajaba para las conserveras en el traslado de mercancías; los constantes cortes de luz que se registraban; o la dificultad de atender urgencias médicas cuando las sufrían los vecinos. También regresará el recuerdo de la unión que existía antes de la llegada del puente o como las puertas de todas las casas permanecían abiertas. Regresarán las referencias a cómo se gestó la consecución de «a chave para 6.000 presos», con un largo proceso que culminaría en octubre de 1982, cuando se colocaba la primera piedra del puente de A Illa en la playa de O Bao y se iniciaban las obras que lo cambiarían todo. Con el puente también llegaron «os de fóra» o «os de leste», los atascos en verano y un sinfín de novedades que han ido modulando la especial idiosincrasia isleña en estas cuatro décadas.

«El puente marcó un antes y un después en la historia de A Illa de Arousa. Este aniversario es una oportunidad para mirar atrás, recordar lo que fuimos y valorar el camino recorrido juntos», explicaba ayer el edil de Cultura, Manu Otero, uno de los integrantes más jóvenes de la corporación municipal, que ya conoció A Illa tal y como es ahora, con esa infraestructura que le garantiza el acceso al continente sin ningún tipo de complicación. Insiste el edil en que «queremos que este acto sea también una celebración colectiva, un espacio para que todos puedan acercar sus recuerdos y reflexiones sobre como cambió la comunidad de A Illa en estos 40 años de existencia del puente». El evento que se celebrará el próximo sábado forma parte de la programación especial del Concello para conmemorar una fecha tan simbólica como aquel 14 de septiembre de 1985, pero también para promover el diálogo intergeneracional en torno a la identidad y a la transformación que ha sufrido A Illa durante estas cuatro décadas.