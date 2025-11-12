Galicia se queda sin mejillón, almeja y volandeira a las puertas de Navidad

Como era de esperar, la creciente llegada de fitoplancton portador de biotoxinas a las rías gallegas sigue provocando el cierre de bateas de mejillón y bancos de infaunales como la almeja y el berberecho.

En el primer caso, las campañas de Italia y de la industria conservera están absolutamente bloqueadas. En el segundo, el avance de la toxicidad amenaza con cerrar por completo las rías de Vigo y Pontevedra.

Esto quiere decir que Galicia puede quedarse sin algunos de sus moluscos bivalvos más importantes a las puertas de Navidad, lo cual agravará la difícil situación que atraviesan bateeiros y mariscadores a causa de la progresiva pérdida de productividad de las rías.

Por si no fuera suficiente, las intensas precipitaciones y las escorrentías que generan amenazan con reducir la salinidad y provocar mortandades como las registradas en el pasado, especialmente intensas durante el invierno de 2023.

Y temporales como Claudia, el último en llegar a Galicia, también suponen un trastorno para los mejilloneros, ya sea por los daños materiales que está causando en las bateas, alguna totalmente destrozada a causa del intenso oleaje, o bien por el riesgo de desprendimiento del mejillón que sigue colgado de las cuerdas, precisamente a la espera de que remita el episodio tóxico para que pueda salir al mercado.

En rojo, los polígonos bateeiros cerrados. / Intecmar

Aclarado esto, y volviendo al principio, cabe decir que las toxinas lipofílicas del género diarreico (DSP) han provocado el cierre de 41 polígonos de mejillón gallegos, el equivalente al 80%.

Más concretamente, están cerrados 17 de los 24 distribuidos por la ría de Arousa, los cuatro de Muros-Noia, los ocho de Pontevedra, el de Baiona y once de los doce polígonos de la ría de Vigo.

El único operativo aquí es el Redondela C, mientras que los arousanos abiertos son el Pobra A, Pobra C, Pobra E.1, los Vilagarcía A, B1 y B2 y el Cambados A2-E.

La única ría que, de momento, no está siendo afectada por las toxinas lipofílicas, es la de Ares-Betanzos, que mantiene el centenar de bateas de que dispone en sus dos polígonos de Sada en condiciones aptas para la extracción y consumo desde julio.

Los últimos cierres de bateas decretados por el Intecmar fueron los referidos a los polígonos Redondela D, Pobra D, Pobra E.2, Redondela B, Cambados A1 y Ribeira C.

En el mismo lote, y también a causa de las toxinas lipofílicas, el Intecmar incluía la prohibición de extracción de la zona IV.1 de la ría de Vigo. Se sumaba a la Zona I, la Zona II.1 y la Zona II.2, que también fueron clausuradas en lo que va de mes.

Dicho de otro modo, que los únicos bancos de infaunales vigueses autorizadas para la extracción eran los de la Zona III.

Por su parte, en la de Pontevedra se prohibió también la extracción en días pasados de la Zona I, la Zona III.1 y la Zona III.2. Esta mañana se les sumó la Zona II, por lo que en aguas pontevedresas solo están operativos los bancos de la Zona IV.1, la IV.2 y la Zona V.

También pectínidos como la volandeira se ven afectados por las limitaciones, dado que el Intecmar cerró en días pasados dos de las cinco zonas habilitadas en la ría de Arousa para la extracción de este grupo biológico.

El avance de las células es notable. / Intecmar

Se mantienen en Pontevedra y aumentan en Arousa

No cabe duda de que los dinoflagelados del género «Dinophysis», que son los causantes de la toxina diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), se están empleando a fondo en las rías gallegas este otoño.

De ahí los cierres decretados ya en los polígonos bateeiros y bancos marisqueros de las diferentes rías. Pero también los que, muy probablemente, están por venir, ya que el «Dinophysis acuminata», el «Caudata» y el «Acuta» siguen muy presentes en el litoral de las Rías Baixas, en algunas zonas incluso aumentando su presencia cada día.

Prueba de ello es que los últimos informes sobre identificación y cuantificación de fitoplacton tóxico en agua de mar indican que la «Dinophysis» se mantienen «sin cambios significativos» en las estaciones oceanográficas de Vigo y Pontevedra, donde ya se habían disparado los niveles en días previos.

Y no solo eso, sino que se detecta un «incremento significativo» de esos mismos dinoflagelados en los puntos de control arousanos de Boca da Ría, Cabío, Xidoiros, Vilanova, Vilagarcía, O Grove y Meloxo.

El aumento de células aparece también en la estación costera de Baiona, manteniéndose los altos niveles de días previos en las demás.