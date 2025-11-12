Os fans da Bella Otero poderán saber máis da súa infancia
Latexos de Turismo e Vilarello Paradise ofrecen unha ruta e unha tertulia este mes y en diciembre
A Bella Otero e, concretamente, os anos da súa infancia que pasou en Valga, protagonizan durante as vindeiras semanas varias actividades.
Unha tertulia e unha ruta nas que se enxalzará a figura da mundialmente coñecida artista da Belle Époque partindo dos seus primeiros anos –que estiveron marcados pola traumática violación sufrida– e do seu contexto familiar, que posteriormente definiron o seu carácter como personaxe e a axudaron a construír un legado que perdura ata o día de hoxe.
Está promovido por Latexos de Turismo e Vilarello Paradise e desenvolverase os días 23 de novembro e 21 de decembro, respectivamente.
A charla estará baseada no libro biográfico de Jóse Piñeiro Ares sobre os seus primeiros anos de vida. E e o roteiro percorrerá diferentes lugares de Valga e Pontecesures. Os interesados poden inscribirse no 617 42 12 76.
