Os fans da Bella Otero poderán saber máis da súa infancia

Latexos de Turismo e Vilarello Paradise ofrecen unha ruta e unha tertulia este mes y en diciembre

A Bella Otero. | FdV

R. A.

Valga

A Bella Otero e, concretamente, os anos da súa infancia que pasou en Valga, protagonizan durante as vindeiras semanas varias actividades.

Unha tertulia e unha ruta nas que se enxalzará a figura da mundialmente coñecida artista da Belle Époque partindo dos seus primeiros anos –que estiveron marcados pola traumática violación sufrida– e do seu contexto familiar, que posteriormente definiron o seu carácter como personaxe e a axudaron a construír un legado que perdura ata o día de hoxe.

Está promovido por Latexos de Turismo e Vilarello Paradise e desenvolverase os días 23 de novembro e 21 de decembro, respectivamente.

A charla estará baseada no libro biográfico de Jóse Piñeiro Ares sobre os seus primeiros anos de vida. E e o roteiro percorrerá diferentes lugares de Valga e Pontecesures. Os interesados poden inscribirse no 617 42 12 76.

