El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
La reiteración en el incumplimiento de horarios y ruidos acumuló varias denuncias previas
El Concello de Vlagarcía ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad en un pub situado en la zona TIR tras constatar reiteradas infracciones en su funcionamiento. Según la resolución emitida por la Xerencia de Urbanismo, el local operaba con música audible desde el exterior y superaba el horario permitido, fijado en las 4 de la madrugada.
Las denuncias de la Policía Local acreditaron actividad con clientes, música y consumo fuera de hora, además de la ausencia de carteles informativos obligatorios sobre aforo y prohibiciones. Por ello, el Concello incoa expediente sancionador por dos faltas graves que puede derivar en multas de hasta 30.000 euros, suspensión o clausura del local por un año.
La medida de suspensión tiene efecto inmediato y se mantendrá durante toda la tramitación del expediente. El titular dispone de 24 horas para el cierre voluntario, bajo advertencia de precintado policial. Desde el propio Concello defienden la actuación como necesaria para garantizar el descanso vecinal y el cumplimiento de las normativas acústica y de horarios.
Algunos vecinos han declarado, además de las sanciones en curso, también se admite el paso al local de menores de edad y son varios los episodios violentos que allí suceden.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco