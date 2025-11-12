El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR

El Concello de Vlagarcía ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad en un pub situado en la zona TIR tras constatar reiteradas infracciones en su funcionamiento. Según la resolución emitida por la Xerencia de Urbanismo, el local operaba con música audible desde el exterior y superaba el horario permitido, fijado en las 4 de la madrugada.

Las denuncias de la Policía Local acreditaron actividad con clientes, música y consumo fuera de hora, además de la ausencia de carteles informativos obligatorios sobre aforo y prohibiciones. Por ello, el Concello incoa expediente sancionador por dos faltas graves que puede derivar en multas de hasta 30.000 euros, suspensión o clausura del local por un año.

La medida de suspensión tiene efecto inmediato y se mantendrá durante toda la tramitación del expediente. El titular dispone de 24 horas para el cierre voluntario, bajo advertencia de precintado policial. Desde el propio Concello defienden la actuación como necesaria para garantizar el descanso vecinal y el cumplimiento de las normativas acústica y de horarios.

Algunos vecinos han declarado, además de las sanciones en curso, también se admite el paso al local de menores de edad y son varios los episodios violentos que allí suceden.