Catoira retira ramas y árboles para prevenir averías y mejorar la seguridad

El Concello de Catoira ha iniciado una amplia actuación de limpieza vegetal para retirar ramas y árboles que se encuentran en contacto o demasiado cerca de los cables del alumbrado público en siete kilómetros de carreteras municipales.

Así lo anuncia el alcalde, Xoán Castaño, quien explica que el plan de mantenimiento busca minimizar las averías en la infraestructura eléctrica durante los temporales. Según detalla, los continuos cortes, golpes y rozaduras provocados por el viento en los cables suponen un «importante coste para las arcas locales», además de generar interrupciones del suministro eléctrico que afectan a la vida diaria de los vecinos. La intervención, que ya está en marcha, se desarrolla de manera preventiva ante las previsiones de mal tiempo y fuertes rachas de viento habituales en estas fechas.

«Es muy habitual que cuando hay fuertes rachas de viento las ramas más débiles caigan sobre el tendido, llegando incluso a romperlo y dejando zonas enteras sin luz. Queremos adelantarnos y retirar las ramas que supongan un peligro, especialmente aquellas más próximas a los cables, para evitar la repetición de estas situaciones y reducir los elevados costes de reparación», explicó Castaño.

Además de proteger el tendido eléctrico, la actuación tendrá un impacto positivo en la seguridad vial. El alcalde señaló que la eliminación de ramas permitirá destapar luminarias que estaban parcialmente cubiertas, mejorando la visibilidad nocturna. Al mismo tiempo se reducirá el riesgo de que ramas o troncos caigan sobre la calzada, evitando obstáculos y posibles accidentes de tráfico. Castaño subraya que mantener el alumbrado en buen estado «es una responsabilidad».