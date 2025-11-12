Carreteras cortadas y calles intransitables, los efectos de Claudia en la comarca

La borrasca Claudia, que desde ayer por la mañana azota la costa gallega con intensas precipitaciones y rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora, está causando importantes complicaciones en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán.

La intensidad del viento hizo que se cayeran árboles y ramas en diferentes puntos, causando problemas tanto en el tendido eléctrico y telefónico como en la red viaria.

También derribó vallas de obra y publicitarias, carteles, señales y contenedores, entre otros muchos efectos.

La calle Clara Campoamor, en el centro de Vilagarcía, anoche. / FdV

En cuanto a las lluvias, cuando ayer, desde las nueve de la noche, coincidieron con la pleamar, desencadenaron el desbordamiento de algunos cauces fluviales y preocupantes inundaciones en distintos municipios.

Especialmente intensas resultaron en Vilagarcía, donde por momentos resultaba imposible circular en coche por calles como Ameixeiras, en Vilaxoán, la avenida de Valle Inclán –a lo largo de toda la fachada portuaria y marítima de Vilagarcía– y en la avenida de Rosalía de Castro, la carretera que avanza desde la rotonda de O Ramal hacia Carril.

La calzada se inundó por completo y las bolsas de agua generadas causaron problemas e incluso daños materiales a algunos vehículos, llegando incluso a retenerse la circulación.

La borrasca Claudia llega a Galicia con fuertes vientos y temporal en el mar / Noé Parga

Como ya se avanzaba anoche en la edición digital de FARO DE VIGO, las inundaciones también fueron notables en el centro de la ciudad, donde se anegó la calle Clara Campoamor –la antigua Conde Vallellano–, un vial sometido a un profundo proceso de transformación desde la pasada primavera que, una vez peatonalizado y humanizado, está previsto inaugurar el viernes.

Los mayores problemas se registraron en el entronque de Clara Campoamor con Arzobispo Lago y la plaza de Galicia, es decir, un punto en el que las inundaciones son habituales cada vez que llueve con intensidad y, sobre todo, cuando las precipitaciones coinciden con la pleamar, como esta vez.

Otras zonas del centro de la ciudad afectadas cada vez que se producen este tipo de episodios –y de nuevo ayer– fueron la calle Alcalde Rey Daviña y el acceso al barrio de A Torre, por citar algunos ejemplos.

Emergencias Vilagarcía comunicó que desde las nueve de la noche de ayer intervino en siete inundaciones en vía pública, seis avisos de inundación en vivienda y/o locales comerciales y dos por arquetas fuera de su lugar a causa de la fuerza del agua.

Está por ver qué sucederá cuando, a las nueve y media de esta mañana, vuelva a subir la marea, ya que ha estado lloviendo toda la noche y los desagües no dan abasto.

La estación meteorológica de Barrantes (Ribadumia) registró durante las ocho primeras horas de hoy un acumulado de 28 litros por metro cuadrado, alcanzándose los 20 litros en la de Tremoedo (Vilanova), 18 en la playa grovense de A Lanzada y 17 litros por metro cuadrado tanto en la vilanovesa de Corón como en la estación de Armenteira (Meis).