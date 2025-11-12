Cambados abre los dos nuevos composteros comunitarios

Los nuevos composteros comunitarios de Cambados estarán operativos desde este viernes y habrá una charla en el Concello, a las 18.00 horas, para los interesados en conocer cómo se utilizan.

Están delante del colegio Magariños y en O Ribeiriño, reforzando los centros existentes en O Pombal, A Mercé, Beleco y Fonte de Fefiñáns –la villa suma así nueve–.

El coste ha sido de 9.000 euros y corre a cargo de la Mancomunidade do Salnés, que consiguió una ayuda estatal y europea de 95.000 para mejorar la gestión de los biorresiduos en los concellos adheridos (Meis y Meaño a mayores).

Así, comparten una maestra compostera (605612803 compostaxe@osalnes.com) y este año ha repartido más de 700 individuales, para casasy pequeños establecimientos, por ser la vía más sostenible y un tratamiento casi gratuito de la basura.