Cambados abre los dos nuevos composteros comunitarios
La charla explicativa sobre su funcionamiento se ofrece el viernes en la Casa Consistorial
Los nuevos composteros comunitarios de Cambados estarán operativos desde este viernes y habrá una charla en el Concello, a las 18.00 horas, para los interesados en conocer cómo se utilizan.
Están delante del colegio Magariños y en O Ribeiriño, reforzando los centros existentes en O Pombal, A Mercé, Beleco y Fonte de Fefiñáns –la villa suma así nueve–.
El coste ha sido de 9.000 euros y corre a cargo de la Mancomunidade do Salnés, que consiguió una ayuda estatal y europea de 95.000 para mejorar la gestión de los biorresiduos en los concellos adheridos (Meis y Meaño a mayores).
Así, comparten una maestra compostera (605612803 compostaxe@osalnes.com) y este año ha repartido más de 700 individuales, para casasy pequeños establecimientos, por ser la vía más sostenible y un tratamiento casi gratuito de la basura.