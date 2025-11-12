La calle Condesa pasa a manos municipales

La calle Condesa, una de las arterias del casco urbano de Barrantes, en Ribadumia, por la que se accede al colegio Julia Becerra Malvar, al pabellón o al campo de fútbol, pasará a manos municipales después de que el Consello de la Xunta autorizase el cambio de titularidad de este vial provincial en favor del Concello de Ribadumia. En este caso, el traspaso será de los 305 metros longitudinales de la denominada como EP-9506, que une Barrantes con Vilariño, un tramo que ya es eminentemente urbano. Este vial no es el único que pasará a manos municipales desde la Diputación de Pontevedra. El acuerdo del Consello de la Xunta también contempla que el tramo antiguo, de 358 metros de longitud, de la EP-9305 Coirón-Ribadumia-Leiro, situado en el margen izquierdo del punto kilométrico 9+100; y del tramo final de 317 metros de longitud de la EP-9505, ramal Igrexa Barrantes, desde el kilómetro 0+562 hasta el 0+879, pertenezcan al Concello de Ribadumia

Con estos cambios de titularidad, el Concello tendrá la potestad de actuar cuando lo estime oportuno, tanto en reparaciones como a la hora de impulsar la celebración de eventos en vía pública, sin necesidad de solicitar autorización a la Diputación de Pontevedra. El Concello llevaba tiempo reclamando la titularidad de esos tres viales, algo que asumió la Diputación recientemente, iniciándose un expediente que, tras ser analizado por la Axencia Galega de Infraestruturas y tras los informes emitidos por diferentes servicios administrativos, recibió el visto bueno a que se llevase a cabo el cambio de titularidad. Este será efectivo después de que el Diario Oficial de Galicia publique el acuerdo alcanzado ayer por el Consello de la Xunta.

La rúa Condesa es una de las que mayor tráfico acumula de Barrantes, ya que es el principal acceso al casco urbano desde Cambados y en ella se encuentran un buen número de servicios, especialmente, el CPI Julia Becerra Malvar.