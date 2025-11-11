La Xunta repara el deteriorado firme de la PO-550 en varios puntos de O Salnés
El tráfico se está viendo complicado estos días por los trabajos de renovación del firme que está ejecutando la Xunta en la PO-550 a su paso por Cambados y que están afectando a arterias principales de la localidad. Cabe recordar que este proyecto forma parte de un paquete de mejora de tramos deficientes en varias carreteras de la provincia y que está valorado en algo más de 3,3 millones de euros.
Este incluía un demandado tramo de la PO-307 en A Illa y otros con el firme deteriorado, que requerían de una actuación profunda, como la PO-308, que va desde Poio hasta la entrada de O Grove por el norte de la ría, pasando también por Sanxenxo, y la PO-550, que va desde Cambados hasta O Grove atravesando los términos municipales también de Ribadumia, Meaño y Sanxenxo.
