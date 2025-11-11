La Xunta y Culturmar estrechan lazos en torno a las naves tradicionales

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, mantuvo un encuentro con representantes de Culturmar, entidad que reúne a todos los colectivos dedicados a la preservación y divulgación de la navegación tradicional, para seguir manteniendo las líneas de colaboración que se vienen desarrollando en los últimos años y que reciben una aportación económica de 60.000 euros.

En la reunión se realizó un balance de las acciones realizadas al amparo del convenio de colaboración de la Xunta con esta entidad, que agrupa a 43 colectivos .

Entre estas actuaciones destacan la celebración del XVII Encontro de EmbarcaciónsTradicionales del pasado mes de julio en Ribeira y en el que se reunieron más de 130 barcos de distintas tipologías, tanto gallegos como de otros puntos de la península y Europa.

También permitió la celebración de la IV Copa Mörling- Campionato Galego de Dornas a Vela, compuesta por seis regatas celebradas en Portonovo , Cambados, A Illa, O Grove y Combarro, donde la gran vencedora fue la dorna de A Illa «Pereka».

Desde el gobierno gallego se puso en valor su compromiso en este ámbito y que está recogido en el Plan Cultura Marítima de Galicia Horizonte 2030, en el que figuran un centenar de medidas dirigidas a avanzar en el conocimiento, preservación y puesta en valor de la navegación tradicional.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro ensalzó la riqueza patrimonial de Galicia a lo largo de sus más de 1.600 kilómetros de costa, con una gran actividad vinculada al mar que ha definido un gran número de oficios y modos de vida.