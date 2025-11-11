El vandalismo se descontrola en Cambados: «Tuvimos que amarrar unos bancos con cable de acero»

Cambados sufre en los últimos tiempos una especie de epidemia de vandalismo. Lo reconocen las propias autoridades ante los episodios ocurridos hace un par de semanas, con daños y robos en esculturas y miradores de las parroquias, u otros ocurridos después, como el destrozo de un cuadro eléctrico en la avenida da Coruña que «fundió» una línea de farolas.

«Sucede con más frecuencia que antes», reconoce el alcalde, Samuel Lago, quien, en el primer caso, sospecha del mismo grupo, por repetirse el patrón. Pero sí algo tienen claro es el fin: el daño por hacer daño, porque «¿quién se querría llevar a casa una escultura cortada por los pies?», expone el concejal de Ensino, Cultura e Patrimonio, un área que con frecuencia tiene que invertir miles de euros en reparaciones, reposiciones y limpiezas, en el caso de los pretendidos grafitis, que «no es algo esporádico, sino que aumentan», lamenta el regidor.

El Concello mantiene su ofrecimiento de habilitar espacios para que jóvenes artistas puedan expresarse, pero nadie ha recogido el guante y además, el gobierno ve «nula creatividad, la mayoría son frases peyorativas y dibujos mal hechos que solo buscan estropear. No veo un tono reivindicativo o que exprese una inquietud de la juventud. Desgraciadamente, lo más elaborado fue aquella pintada del Muíño da Seca», añade Liso González sobre un daño que costó 9.000 euros de dinero público y que se suma una lista que no deja de crecer.

Otro muro lleno de grafitis. | Iñaki Abella

Este edil suma otras cantidades y algunas de consideración, como los 30.000 euros que tuvieron que habilitar de urgencia el año pasado porque «entraron en el colegio de Castrelo y le rompieron las casitas, el tobogán...». Sin olvidar el robo de una merienda que sufrió más recientemente o el de portátiles en el CEIP San Tomé y que vino acompañado de destrozos, pero además, solo hay que ver como está la parte del pabellón.

González reconoce que en cada consello escolar este tipo de problemas salen a colación porque también sucede en otras instalaciones educativas y de otro tipo: la unitaria de Couto de Arriba; la ermita de A Pastora; en la parte más oculta de la Casa do Mar no queda un hueco libre de pared blanca y en Torrado se han hecho con el baño e incluso tenían la costumbre de arrancar unos bancos anclados y llevárselos: «Tuvimos que amarrarlos con cable de acero», añade. Es un ejemplo, pero han adoptado otras medidas disuasorias como abrir una zona para incrementar el paso peatonal y evitar que sea un punto escondido de miradas ajenas.

La Casa do Mar cada vez está peor. | Iñaki Abella

También sucede en propiedades privadas y una de las muestras más recientes es una enorme pintada aparecida hace no mucho en el edificio de viviendas de A Merced y que ya está haciendo un efecto llamada.

El concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, está convencido de que cuando se instalen las cámaras de videovigilancia –en 2026– se erradicarán muchos de estos comportamientos y, de hecho, es una demanda de una parte de la sociedad cambadesa, como el San Tomé, sin ir más lejos. Pero también se pide corresponsabilidad: «La solución es complicada, pero yo creo que pasa por la educación y que los jóvenes tienen que ser conscientes del daño que hacen», apunta González.

También cree que se han lanzado mensajes políticos para criticar al gobierno que son contraproducentes: «Seremos responsables de la situación, pero parece que se ha instalado la idea de que Cambados está sucio, roto... Así que da igual hacer estas cosas. Hay que ser cuidadoso con ese tipo de mensajes».