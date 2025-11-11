Treinta años de esfuerzo y triunfos

El próximo sábado, el Náutico O Muíño de Ribadumia celebrará su treinta aniversario con un acto en el que participarán más de un centenar de personas, entre las que se encuentran palistas, cuerpo técnico, directivos y un sinfín de personas que colaboraron para que el club se haya convertido, en todo este tiempo, en una de las grandes referencias del piragüismo gallego, e incluso, del español pese a tratarse de una entidad pequeña en comparación con otros muchos rivales. El 2 de mayo de 1995 fue cuando se celebró la asamblea fundacional, de la que salió Rafael Louzán, hoy máximo dirigente de la Federación Española de Fútbol, como presidente de la entidad, aunque su presidente histórico es José Manuel Vázquez Núñez, que todavía ejerce esa responsabilidad.

Poco a poco, el club fue creciendo, logrando pequeños éxitos en competiciones a nivel Galicia y asomando en las españolas gracias al trabajo que se iba realizando desde el interior. Ese trabajo tendría su recompensa en el año 2007, cuando una palista del club, Lidia Martínez, conseguía la primera medalla internacional en la Copa del Mundo de Maratón en K-2 Júnior en la localidad portuguesa de Crestuma. Ese crecimiento se reflejaría al año siguiente, primero, con las tres medallas conseguidas en un Campeonato de Europa juvenil por parte del kayakista Paulino Otero y el canoísta David Maquieira. Ese año, el club también tocaría el cielo, al conseguir Carlos Pérez Rial «Perucho» la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Desde ese año hasta la actualidad, el club siempre ha contado con representación en el equipo nacional, acumulando más de una treintena de medallas en campeonatos de Europa y del Mundo. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en la temporada que acaba de terminar, donde cuatro deportistas del Club (Adrián Sieiro, Manuel Fontán, Lara Remigio y Silvia Gago) obtuvieron ocho medallas en las pruebas internacionales que disputaron. Los cuatro palistas han tomado el relevo de nombres como Paulino Otero, David Maquieira o Perucho y forman parte de los equipos nacionales de sus respectivas categorías de canoa: Sieiro en Pontevedra, Fontán en Mallorca, Remigio en Sevilla y Gago en Murcia. Esto hace al club ser optimista, siempre dentro de la cautela, de que pueda contar con algún representante en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.

Estos éxitos no han impedido que el club mantenga un importante trabajo de base. La entidad nunca se ha bajado del podio desde la creación de la Liga Provincial de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, siendo el club que más veces la ha finalizado en lo más alto, llegando a enlazar cinco victorias consecutivas. La entidad, que se encuentra bajo la dirección técnica de José Manuel Vázquez Navia, ya trabaja en sacar una nueva hornada de palistas que ayude a seguir sumando éxitos al club y que lo mantenga en el seno de la élite del piragüismo.

Durante estos años, el club también ha visto como sus instalaciones deportivas mejoraban de forma considerable en septiembre de 2009, cuando se inauguraba su sede actual en Cabanelas, a orillas del río Umia, la lámina de agua a la que siempre ha estado unido desde su fundación.